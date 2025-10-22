「寝不足っぽい顔」Snow Man・佐久間大介、私服姿に心配の声。「ねねね眠そう」「たくさん寝てね」
Snow Manの佐久間大介さんは10月21日、自身のInstagramを更新。私服姿を披露するも、ファンからは心配の声も寄せられているようです。
【写真】Snow Man・佐久間大介の私服姿
ファンからは「めっちゃ足長！」「足が長いからできるスタイル」「ほんと骨格美人」「彼氏感やば過ぎます」「スニーカーが汚れてるのがリアル」などのコメントが。また、佐久間さんの表情について「寝不足っぽい顔」「ねねね眠そう」「たくさん寝てね」「毎日多忙なスケジュールお疲れ様です」といった心配の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「足が長いからできるスタイル」佐久間さんは「#秋服 モコモコカーディガン」とつづり、4枚のソロショットを投稿。白いTシャツとジーンズに、ベージュ色のカーディガンを合わせたシンプルなコーディネートです。ゴールドのネックレスやジーンズに付けたシルバーチェーンがアクセントになっており、ファッションセンスの良さが際立っています。
「秋服を着るのは実に一年ぶりです」9月30日の投稿では「秋服を着るのは実に一年ぶりです」とつづり、私服姿を披露した佐久間さん。黒いスウェットにスラックスを合わせたゆったりとしたシルエットのコーディネートです。ファンからは「秋服ビジュ最高」「めちゃ輝いてて神々しい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
