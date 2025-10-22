ジョナサン×竹脇まりな 第2弾「やみつき旨辛アジアンごはん」/栄養バランスと満足感を両立した“旨辛”メニュー2品が登場

ファミリーレストラン「ジョナサン」では、2025年10月23日（木）より、フィットネスインストラクター竹脇まりな氏が監修した第2弾コラボメニュー『やみつき旨辛アジアンごはん』を販売する。前回コラボは累計販売数30万食を超える人気を記録しており、今回は“旨辛アジアン”をテーマに新メニュー2品を展開する。

〈PFCバランスと美味しさを両立した健康志向メニュー〉

PFCバランスとは、3大栄養素のたんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)のバランスのことで、それぞれの摂取比率が“P（たんぱく質）：F（脂質）：C（炭水化物）＝2：3：5”となることが理想とされている。このバランスを意識した設計で、「しっかり食べたい」気持ちに応えながら、健康面にも配慮。辛さと旨みを両立した、満足感の高いメニューに仕上げた。

〈販売概要〉

◆販売期間：2025年10月23日（木）〜2026年2月予定

※モーニング時間帯（〜10:30am）を除く

◆販売店舗：ジョナサン全店

※一部店舗により販売有無・価格が異なる場合あり

〈メニューラインアップ〉

◆クリーミー豆乳仕立ての麻辣湯スープパスタ

価格： 税込1,099円

スパイスの効いた麻辣湯に豆乳のまろやかさを加えた、クセになる味わいのスープパスタ。辛すぎず、もちもちの自家製生パスタがスープとよく絡む。動物性・植物性たんぱく質をバランスよく摂れる。

ジョナサン「やみつき旨辛アジアンごはん」

「クリーミー豆乳仕立ての麻辣湯スープパスタ」のPFCバランス

◆炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米美ビンバ（みそ汁・コチュジャンつき）

価格： 税込1,319円

炭火焼肉の香ばしさが食欲をそそる、ボリューム満点のビビンバ。人参やほうれん草などの緑黄色野菜に、良質なたんぱく質である蒸し鶏と温泉卵を組み合わせた。コチュジャンで味変も楽しめる。

炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米美ビンバ（みそ汁・コチュジャンつき）

「炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米美ビンバ（みそ汁・コチュジャンつき）」のPFCバランス

竹脇まりな氏は「今回は、前回よりも更に食べ応えがアップし、辛さと旨味がクセになる味わいと栄養バランスの良さを追求しました。“健康的におなかいっぱい食べたい”や“がっつり食べたいけど健康も気になる”を叶える2品になっています！」とコメントしている。