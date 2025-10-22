日本デビュー目前のKISS OF LIFE、“ロックスター”に大胆変身！ワイルドな新ビジュアルに視線集中

ガールズグループKISS OF LIFEが、“ロックスター”に変身した。

10月22日、KISS OF LIFEは公式SNSを通じて日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』の第2弾コンセプトフォトを公開した。

公開された写真で彼女たちは、華やかなアクセサリーとデニムをベースにワイルドな魅力をプラスしたグランジファッションを披露し、自由奔放なポーズで存在感を放った。

ギターを手にシックでありながらも愛らしいエネルギーを見せたジュリー、アンプの前で鋭い眼差しを向けるナッティ、反抗的なムードの中に上品さを漂わせたベル、そして爽やかでキュートな魅力を放ったハヌルなど、メンバーそれぞれが個性あふれるファンキーな“ロックスター”に変身した。

コンセプトフォトとあわせて公開されたグラフィティアートも印象的だ。新曲の世界観を示すストレートかつミステリアスなフレーズが描かれ、期待感をさらに高めた。

KISS OF LIFEは、先日公開された第1弾コンセプトフォトで原宿スタイルに挑戦し、華やかで洗練されたビジュアルで新しい一面を見せた。第2弾では、グループの強みである“シックかつ堂々とした魅力”を存分に発揮した。

なお、KISS OF LIFEの日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』は11月5日にリリースされる予定だ。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。オーディション番組『PRODUCE 101』や『アイドル学校』の参加者、イ・ヘインがプロデュースに参加している。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。