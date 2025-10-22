21日、初の女性総理となった高市早苗総理大臣が、同日夜に記者会見を行いました。その際の質疑応答で、高市総理がメモを取りながら質問を聞き、丁寧に応じる様子が見られました。そこで気になったのは、メモを取る際に使われたボールペンです。



SNS上では会見の最中、「メモとるのに使ってたピンクの4色ボールペン、すぐに特定されて爆売れしそう」「総理の会見にチラッと写ったボールペン誰か特定して」という声が出始めると、早速、「総理が会見で使ってるボールペン、ジェットストリームじゃない？」など、文具ファンと思われるSNS利用者から出てきたのは、三菱鉛筆の「ジェットストリーム」ブランドです。

さらに、高市総理のボールペンが「ジェットストリーム」ブランドだという声が高まると、「結構、ジェットストリームを気にしてる人がいて、このペンのファンは多いんだなぁと。自分も含めて。」、「カバンに入ってる用のと色までお揃いだぁなんか嬉しい」、「ピンクのジェットストリーム好感持てるんだが」、「このシリーズ書きやすくてお気に入りなのよねー」、「これめっちゃ書きやすいんだよね 高市総理さすがのチョイス」、「高市さん、 ジェットストリーム使ってて 信頼度マシマシ！」と、同ブランドへの根強い人気をうかがわせる書き込みが相次ぎました。

早速、ラジトピでは、「ジェットストリーム」ブランドを展開する三菱鉛筆の広報担当者に聞きました。



SNS上では、総理が使っているペンについて、一部では、「ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1 MSXE5-1000のベビーピンクでは」という投稿がありました。



これについて、担当者は、「映像にて確認させていただく限りでは、当社『ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1 MSXE5-1000』の『ライトピンク』をお使いいただいているように見受けられます」とコメントします。

ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1 MSXE5-1000「ライトピンク」（画像提供：三菱鉛筆）

実際に総理が会見でジェットストリームブランドのペンを使う様子を見て、どのように思われたか、質問をしたところ、「記者会見の場でご使用いただくペンとして、当製品をお選びいただいたこと大変光栄に思います。こういった大切な場面でご活用いただいたことに、弊社内でも大変喜んでおります」と、社内でも盛り上がっているよう。

また、「SNS上でジェットストリームをご愛顧いただいていることを皆様に多数投稿いただいていること、大変うれしく思っております。今後もより多くの方に選んでいただけますよう、そのなめらかさと共に、どんな方にも『ちょうどいい』ペンを目指し、展開、開発に努めてまいります」と、文具ファンや愛好家への感謝も述べていました。

最後に、「ジェットストリーム」ブランド、ならびに、該当のペンの特長も聞いてみました。



「ジェットストリームは、『クセになる、なめらかな書き味。』の油性ボールペンとして、シリーズの年間販売本数は1億本以上となっており、大変多くの方にご好評をいただいております。中でも、『ジェットストリーム 多機能ペン 4＆1 MSXE5-1000』は、なめらかさはもちろんのこと、1本に5機能を搭載しておりマルチにご利用いただけます。その機能性とバランスの取れたデザインで、このようなフォーマルな場面も含め、多くのビジネスシーンで活躍する1本としておススメさせていただいております」（広報担当者）

ちなみに、今回、官邸報道室にも問い合わせてみましたが、急な話に驚かれたのか、「その件はわからないです……すみません」との回答でした……。こちらこそ急な問い合わせをすみませんでした。



これから、その人柄などにも注目が集まると思われる、高市総理。当面は、使用アイテムなどが話題にのぼるのかもしれません。記者会見などで再び「ジェットストリーム」のペンを使う姿が見られるのか、それとも、新たなアイテムも登場するのか、注目せずにはいられませんね。