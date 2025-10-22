元BiSHモモコグミカンパニーの“タロット占い的中エピソード”にラランド・サーヤ「ん？」
元BiSHのモモコグミカンパニーが、10月21日に放送されたバラエティ番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2」（ABEMA）に出演。タロット占いの的中エピソードを語ったが、ラランド・サーヤに「ん？ それを当たってるとしてるんですか？」とツッコまれた。
この日、“超能力と占い”にまつわるトークから、元BiSHのモモコグミカンパニーが、タロット占いにハマっていることを告白。「1年前にタロット占いを学んで、1日で資格を取得した」と明かすモモコに、スタジオは騒然となる。
また、実際に当てたことがあるかを聞かれると、モモコは「前にご飯の予定があった方と連絡が取れず、カードを引いたら“悪い知らせ”のカードが出て、結局ドタキャンされたんです」と語り、タロットでの“予兆”が的中したことを報告。
半信半疑のラランド・サーヤから「ん？ それを当たってるとしてるんですか？」とツッコまれるも、「めちゃくちゃ当たってます！ 信じることが大事なんです！」と力強く返し、スタジオの笑いを誘った。
この日、“超能力と占い”にまつわるトークから、元BiSHのモモコグミカンパニーが、タロット占いにハマっていることを告白。「1年前にタロット占いを学んで、1日で資格を取得した」と明かすモモコに、スタジオは騒然となる。
半信半疑のラランド・サーヤから「ん？ それを当たってるとしてるんですか？」とツッコまれるも、「めちゃくちゃ当たってます！ 信じることが大事なんです！」と力強く返し、スタジオの笑いを誘った。