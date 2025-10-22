AMG GTクーペに『プロ』登場

メルセデス・ベンツ日本は、メルセデスAMGのトップパフォーマンスモデルである『メルセデスAMG GTクーペ』に『メルセデスAMG GT63プロ 4マティック・プラス・クーペ』を追加発売した。

GT63プロは、サーキットでの走行性能向上を追求し、M177型4.0L V型8気筒ツインターボをチューニング、最高出力は標準モデルに対しプラス27psとなる612ps、最大トルクはプラス5.1kg-mの86.7kg-mを発揮する。



メルセデスAMG GT63プロ 4マティック・プラス・クーペ メルセデス・ベンツ

加えて、空力性能と冷却性能のパフォーマンスも高められ、ドライビングダイナミクス向上とサーキットでのタイムアップに貢献している。

また、アクティブ・ロール・スタビライゼーション機能を備えた『AMGアクティブ・ライド・コントロール・サスペンション』、『AMGアクティブ・エアロダイナミクス・システム』の採用により、きわめてシャープなドライビング特性を実現した。

『メルセデスAMG GT63プロ 4マティック・プラス・クーペ』は受注生産モデルで、ハンドル位置は左のみ、価格は3095万円となっている。

エクステリアの特徴

GT63プロはGTクーペのアイコニックなデザインをベースに、カーボン素材の採用や、ハイパフォーマンスを予感させるデザインアイテムを追加、他のGTモデルとは一線を画すスタイルとパフォーマンス向上を図っている。

専用デザインのフロントエプロンには、大型化されたサイドエアインテークにカーボン製エアディフレクターを採用し空力性能を追求。



メルセデスAMG GT63プロ 4マティック・プラス・クーペ メルセデス・ベンツ

リアにはスクエアデザインの4本出しテールパイプやカーボン製リアウイングスポイラーを標準で備える。

さらに、『GT63』のリアバッジ横には、モータースポーツとの繋がりを強調する、本モデル限定装備の『チェッカーフラッグエンブレム』が追加されている。

ホイールにはパフォーマンス志向で軽量の『21インチ AMGアルミホイール＜鍛造＞』を採用。標準装備のグレー調のデザインと、有償オプションであるゴールド調の『マヌファクトゥーア 21インチ AMGアルミホイール＜鍛造＞』より選択できる。

タイヤは標準装着のサマータイヤのほかに、サーキットでのドライグリップを最優先した『スポーツタイヤ』も無償オプションとして設定される。

ブレーキは本モデル専用のブラックカラーのブレーキ・キャリパーに、耐久性と安定した制動力、そしてバネ下重量の軽減をもたらす『AMGカーボンセラミックブレーキ』を採用している。

ボディカラーには、GTクーペではGT63プロにのみ設定される『AMGグリーンヘルマグノ（有償）』を含む、標準4色と有償オプション6色の全10色が設定されている。

インテリアの特徴

インテリアにもAMG専用アイテムを多数採用している。

シートはスポーツ走行に適した『AMGパフォーマンスシート』を標準装備し、多数の内装色やシート素材から好みに応じた選択が可能となっている。



メルセデスAMG GT63プロ 4マティック・プラス・クーペ メルセデス・ベンツ

ナッパレザーシートは標準装備として4色、有償オプションとして3色の全7色をラインナップするほか、有償オプションとして『ナッパレザー/マイクロカット』を2色、さらには『マヌファクトゥーア・ナッパレザー』を5色設定している。

インテリアトリムはレーシーな雰囲気の『AMGカーボンファイバーインテリア』を標準装備。さらに有償オプションで『AMGアルミニウムインテリアトリム』、『オープンポアブラウンアッシュウッドトリム』、『マヌファクトゥーア・ブラッククロームインテリアトリム』、『オープンポアグレーバーチウッドトリム』を選ぶこともできる。

そのほか、2+2レイアウトで4名乗車が可能となる『可倒式リアシート』や、3Dサラウンド対応の高品質オーディオシステム『ブルメスター・ハイエンド3Dサラウンドサウンドシステム』、『パノラミックサンルーフ』を有償オプションで設定し、日常での利便性と快適性を高めることもできる。