ぬいぐるみと寄り添って→隣で眠る“愛おしすぎる存在”に4万いいね「癒やしの極み」「かわいすぎて泣く」【ママリ】

ぬいぐるみの隣でぐっすり…愛があふれてくる寝顔に4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ヤマネコ(@ymnc_rf)さんが投稿したある写真です。動物が寝ている姿は、愛らしくて癒やされますよね。ヤマネコさんの愛猫は、お昼寝中にとてもかわいい姿を見せてくれたといいます。





安心しきって気持ちよさそうに寝ている表情に、見ているこちらまで眠くなってしまうかもしれません。その様子をどうぞごらんください。

©ymnc_rf

いっしょに寝てる………☺️

ぬいぐるみと寄り添うように眠る猫、とてもかわいいですよね。2人で仲良くお昼寝してどんな夢を見ているのでしょうか。猫がぬいぐるみに顔を寄せているように見えるところが、とても癒やされます。



この投稿に「サイズも一緒…」「なかよしねんね！」などのリプライが寄せられました。ヤマネコさんはXとInstagram(いずれも@ymnc_rf)にて愛猫との日々を投稿されています。ペットの幸せあふれる表情は、飼い主だけでなく投稿を見る人も癒やしてくれますね。



見ている方まで心が和む、かわいらしい写真の投稿でした。

「いいてんき」ひなたぼっこする愛猫、たまらない表情に22万いいね

亀ぽま🐢(@himaritomugi)さんの投稿です。温かい太陽の光は、とても気持ちが良いですよね。思わず大きく伸びをしたくなるでしょう。それは猫だって同じで、天気のいい日には、太陽を全身に浴びたくなるようです。



投稿者・亀ぽま🐢さんは、天気のいい日の猫ちゃんの様子を投稿してくれました。

©himaritomugi

いいてんきです

猫ちゃんの表情から、この日がとてもいい天気なのが伝わりますよね。太陽を浴びて、気持ちよさそうに目を細めている姿は、とても幸せそうに見えます。



この投稿に「光合成にゃ」「いい日になりそう」などのリプライが寄せられました。落ち込んだときは、思いきって窓を開けて、全身で太陽の光を浴びてみましょう。この猫ちゃんの表情のように、ほっこり幸せな気持ちになれそうですね。

まるで座禅？キャットタワーで悟りひらく猫に3.1万いいね

はぎもぎむぎ(@kyokotsu_o)さんの投稿です。愛猫と暮らしていると、かわいい表情や仕草をたくさん見せてくれて、つい何枚も写真を撮ってしまいますよね。中には何度も見返したくなるような、面白い写真や癒やしの写真が撮れることもあります。



はぎもぎむぎさんは、愛猫よもぎくんがキャットタワーでくつろいでいた姿を撮影。まるで悟りをひらいているかのような神々しい姿を、写真に収めることができました。

©kyokotsu_o

坊ちゃま、悟りを開くのかな。

よもぎくんの表情と座禅しているようなポーズが、まるで悟りを開く修行僧のよう。長い間、そこにジッと座っていたような貫禄さえあります。この投稿には「すでに悟られたように見えます」「お師匠様と呼んでもいいですか？」「尊い」など、猫好きの方々からのリプライが寄せられていました。



よもぎくんは気持ちよさそうに座っているだけかもしれません。しかし、猫好きとしてはいろいろ妄想したくなるほど、たまらなくかわいい写真ですよね。かわいい姿に、ほっこりと癒やされる写真でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）