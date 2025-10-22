「関西の爆儲け店 激安衝撃映像」今夜放送 「天下一品」京都・総本店から“最も遠い店”テレビ初潜入も
きょう22日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）では、「関西発の爆儲け店！どこまで限界突破してんねん!?最果て店を徹底リサーチ」と「関西の爆儲け店 激安衝撃映像！神セブン」で盛り上がる。
【動画】『ゼニガメ』予告…「関西の爆儲け店 激安衝撃映像」がチラリ
同番組は、矢部浩之（ナインティナイン）と黒田有（メッセンジャー）が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。
「関西発の爆儲け店！どこまで限界突破してんねん!?最果て店を徹底リサーチ」では、京都発祥のこってりラーメンで有名な「天下一品」の最果て店を訪ねる。
天下一品は全国に196店舗を展開。京都・総本店ではこってりラーメンを1日に約500杯販売し、関西発の爆儲け店の一つ。日本の北から南、京都・総本店から最も遠い店舗はどこなのかを調査すると、関西にはないご当地限定メニューが見つかった。フランスパンがのったラーメンとは。最果て店は、テレビ初取材となる。
「関西の爆儲け店 激安衝撃映像！神セブン」では、衝撃すぎる安さを誇る7つの激安店を調査する。
京都・三条にあるダイニングでは、夜の営業時、神戸牛のステーキを200グラム1万6000円で提供。昼は150グラムのサーロインステーキランチを1100円で提供し、常時100人を超える行列ができるが、このランチが月に一度、500円になるという。
神戸・三宮にある海鮮料理店では、ランチで提供される総重量900グラム超え、ネタ数14種類の大漁丼定食を目当てに連日行列ができる。店長が「ヤケクソで始めたんですよ」とぶっちゃける、採算度外視の価格が明かされる。
出演：
矢部浩之（ナインティナイン） 、 黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：ベッキー、橋下徹、伊藤俊介（オズワルド）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演：▼さゆり（かつみ▼さゆり）※▼＝黒ハート 、井上裕介（ NON STYLE）
