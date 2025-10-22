高市内閣が発足した21日、首相官邸で行われた恒例の閣僚記念撮影。カメラに向かって笑顔を見せたのは第104代高市早苗内閣総理大臣です。



この撮影前。就任後、初となる記者会見に臨みました。



（高市首相）

「第104代内閣総理大臣に任命されました。高市早苗でございます。まず、新内閣が成立するまでに時間を要したことにつきまして国民の皆さまに心よりおわびを申し上げます。初日から全速力。トップスピードで閣僚の皆さんには、それぞれの分野で任務を果たしていただきます。この内閣は決断と前進の内閣です。国民の皆さまともにあらゆる政策を1歩でも2歩でも前進させていく。ここからは国家国民のため全力で変化を恐れず果敢に働いてまいります」





「決断と前進の内閣」と名付けた高市首相。最優先事項に掲げたのが物価高対策です。（高市首相）「初閣議におきまして経済対策の策定を指示します。国民の皆さまがが直面している物価高への対策をしっかりと講じていく。ガソリンの暫定税率は速やかに廃止する考えでございます。さらには野党の皆さんのご意見にも耳を傾けながら、いわゆる103万円の壁も引き上げてまいります。手取りを増やし、家計の負担を減らす。そのための経済対策です。高市内閣の最優先事項、これはもう、国民の皆さまが直面している物価高への対応でございます」物価高対策を巡り高市首相は、ガソリン税の暫定税率の廃止について、「今国会での法案の成立を目指す」と述べました。その上で軽油引取税の暫定税率も「新年度までに廃止することが望ましい」との考えを示しました。そして、初閣議で物価高対策を含む総合経済対策の策定を閣僚らに指示しました。一方、連立を組む維新が絶対条件としていた、「議員定数の削減」については…。（高市首相）「身を切る改革としての議員定数削減にも合意をいたしました。私どもの内閣といたしましても、国会議員から任命をされる、私を含む総理大臣を含む閣僚等の給与につきましては、議員歳費を超える閣僚等としての給与を受け取らない。法改正に取り組む所存でございます。最大限の柔軟性を発揮していく準備が私たちにはございます。 それが国家国民のためであるならば、決して諦めない。これが、この内閣の不動の方針でございます」いわゆる「年収103万円の壁」を巡っては…。（高市首相）「今般、国民と維新の連立合意を踏まえまして、所得税の基礎控除などをインフレの進展に応じて見直す制度設計について、年末をめどに取りまとめる」取りまとめる時期を「年末まで」と明言しました。一方、自民党が参院選で掲げた1人2万円の給付金は実施しないということです。憲政史上初となる、女性首相の誕生。奈良県出身で、大の“ヘビメタ好き”。車やバイク好きとしても知られています。テレビ番組のキャスターから政治家に転身すると…。女性初の総務相など重要ポストを歴任してきました。来週にはアメリカのトランプ大統領が来日。日米首脳会談が控えています。（高市首相）「トランプ大統領と早期にお会いをして日米関係をさらなる高みに引き上げてまいります。日米関係は、この同盟国として日本の外交安全保障政策の基軸でございます。2国間の課題にとどまることなく、インド太平洋地域の課題から中東情勢、欧州ウクライナに至るまで、日本と米国が直面する課題につきまして率直な意見交換を通じ、首脳同士の信頼関係を深めてまいります。日本の国益を守るため、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻します」そして、少数与党であることを踏まえ早期の衆議院解散の可能性について質問されると…。（高市首相）「私は、あくまでも機会平等、チャンスの平等、これを大事にしています。全員参加。全世代総力結集。この考えで組閣を行いました。とにかく経済対策最優先で取り組ませてください。今すぐに解散どうのこうのと言っている暇はございません」全員参加･全世代の総力を結集したという高市新内閣。静岡県内選出の議員では、牧野京夫参院議員が初入閣。城内実前経済安保相は、経済財政政策担当相に起用されました。このほか、静岡から政治生活をスタートさせた、片山さつき元地方創生担当相が、財務相に起用され、注目を集めています。初入閣した牧野京夫復興相。21日夕方、事務所で電話を待っていた際には、こんな一幕も…。（初入閣 牧野 京夫 新復興相）「俺じゃないだろこれ…。『デジタル大臣就任おめでとう』ってメールが来たけど。違うだろ？俺じゃ大変なことになっちゃうよ」デジタル相の就任を祝う“間違いメール”もありましたが、入閣を意味する電話を受けると、思いを新たにしました。（初入閣 牧野 京夫 新復興相）「これから自分の所管をいただけると思うので、職務を全力で全うしたいと思います」組閣から一夜明けた22日朝、新大臣たちはそれぞれが初登庁。前の大臣から引継ぎを行いました。“コメ担当相”として注目を浴びていた農水相は、小泉進次郎氏から鈴木憲和氏に。（小泉 進次郎 前農水相）「引継ぎをさせていただきます。全く心配していません。どうぞ鈴木新大臣らしくやってください」鈴木農水相は農林水産省出身で、農政に精通していることもあり、その手腕に期待が集まっています。（鈴木 憲和 新農水相）「これまでやってきていただいたことを踏まえて、私なりに日本の国民のために努力させていただきたい、今後のメディア対応も含めて、ご指導お願いします」（小泉 進次郎 前農水相）「あんなにいっぱいやらないほうがいいですよ。マイペースでやってください」また、今回の人事で注目されているのが、女性初の財務相に起用された、片山さつき財務相です。21日、夕方には…。（片山 さつき 新財務相）「高市さんが高市内閣になったら、財務大臣は片山さつきですって、４回くらい言ってるんですよ」お金をどう集め、何に使うかを決める、「最強の官庁」と言われる財務省。そのトップに、当初から指名されていたという、片山財務相。父親が数学者で、大学教授だったこともあり、幼い頃から、勉強が好きだったといいます。財務省との関係は古く…。大蔵省時代に入省し、官僚に。女性初の主計局主計官を務めるなど活躍していました。政界に進出したのは2005年。郵政民営化問題で解散した衆院選で、民営化に反対した城内実氏に対して、静岡7区へ“刺客”として送り込まれ、「小泉チルドレン」とも呼ばれました。（片山 さつき氏･当時46歳）「私は、もう一歩も後ろにひけません。この静岡７区で勝たせてください」当時、城内氏は…。（城内 実 氏･当時40歳）「地域の声を無視した改革には大反対であります」その選挙の結果は…。わずか748票の差という超接戦で、城内氏を抑えて初当選。（片山 さつき氏･当時46歳）「郵政民営化を突破口とする改革を日本がしていかないとならない事に対する、静岡7区の有権者の確固たるご支持があったと思い、大変うれしく思う」政界に進出すると、第3次小泉改造内閣では、経済産業大臣政務官に就任。その後、自民党の金融調査会長を女性として初めて務めるなど、“金融政策”における経験は豊富です。初当選から20年。様々な経験を積んできた片山財務相。女性初の財務相としての意気込みは…。（片山 さつき 新財務相）「国民に必要なものは、きちっとお渡しするというのが本来の財務省のミッションであります」後援会会長で、浜松市の物流業、「ハマキョウレックス」の大須賀会長のもとには、21日午後6時ごろに、本人から電話があったといい…。（片山氏の後援会長 ハマキョウレックス 大須賀 正孝 会長）「大変な重責を、頑張ったかいがあったと…そういう話。これから忙しいと思うけど、一回、浜松にみんな集めて話しようと言うと、『是非そうしたい』ということで。地域の声を聞くことが大事だから必ず近いうちに行きたいと」その働きぶりに期待を込めています。（片山氏の後援会長 ハマキョウレックス 大須賀 正孝 会長）「この大変なときに、政治家として受けた以上は、国のためにちゃんとやるバランスよくやっていくと思う」一方で、その片山氏とは因縁の相手だった城内実氏。21日、電話を待っていると“フライング”のお祝いが。（城内 実 新経済財政相）「『無事お電話かかってきて良かったです』って、かかってきてないんですけど…」その数分後…。（城内 実 新経済財政相）「はい、もしもし。高市総理からのご指示、何でしょう、はい、うけたまわりました」城内氏は、経済財政政策担当相に起用されました。高市首相から指示があったというのが…。（城内 実 新経済財政相）「もうひと言、責任ある積極財政ということで、しっかり担当である経済財政政策担当、特に成長戦略、この分野についてしっかりやってくださいと、その一言だけでありました」その意気込みは…。（城内 実 新経済財政相）「高市新総理の一丁目一番地である責任ある積極財政、この分野について、しっかり取り組んでいかないといけないということで、ある意味、緊張感でいっぱい。あの～…いわゆる引き続き閣僚ということで、予想外の展開でありますので、ある意味ちょっと驚いている所であります」地元からは喜びの声も。これは、城内経済財政政策担当相が、長年利用しているという浜松市の弁当とスイーツのお店。弁当の注文や、スイーツを食べに夫婦で来店することもあるそうです。（ゆあん 中川 秀三 オーナー）「いや～正直言って、うれしかった。両手をあげて万歳したい」期待することをうかがうと…。（ゆあん 中川 秀三 オーナー）「経済の立て直し。それをどうやっていくのか。高市さんを支援してきた城内さんが、2人ともに力を合わせれば大きな力になると期待している」また、高市新内閣で、女性閣僚として注目されるのが、経済安保相と、新たに設けられた、外国人政策担当相の兼務で起用された小野田紀美氏です。2025年の自民党総裁選で、高市氏を応援する「チームサナエ」のキャプテンを務めた人物で…。（新経済安保相 外国人政策相 小野田 紀美氏 ）「おはようございます。誰かを下げなくても…高市ですよ。高い位置にいますから。批判ではなく、明るい未来をみていきましょう」出陣式では力強いエールを送り。高市氏が新総裁に選出されると…。（新経済安保相 外国人政策相 小野田 紀美氏 ）「（高市氏を）推してきて本当によかったと思うとともに、ここからが大変です。これからもチームサナエで、サナエを支えていきましょう」今後も支えていくと意気込んでいました。母親が日本人、父親がアメリカ人。幼少期は、テレビのなかのヒーローに憧れ、正義の味方を目指していたといいます。国政へと乗り出したのは、2016年の参議院選挙。（新経済安保相 外国人政策相 小野田 紀美氏･当時33歳 ）「私らの未来です。私らが決めんで誰が決めるんですか」地方創生の必要性を強く訴え…。選挙戦を制しました。その後は、2020年の菅内閣で、法相政務官。2022年の第2次岸田改造内閣においては、防衛相政務官を務めています。22日、新大臣としての意気込みを語りました。（新経済安保相 外国人政策相 小野田 紀美氏 ）「経済安全保障について、わが国の自立性、優位性、不可欠性の確保に向けて、サプライチェーンの強じん化、重要技術の流出対策同盟国との連携強化など、関係大臣の協力を得ながら果敢に取り組んでまいります」走りだした高市新内閣。その言葉通り、「日本を前に進める」ことができるのでしょうか。