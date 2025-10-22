ドジャースのロバーツ監督が日本時間22日、リーグ優勝決定シリーズでMVPを獲得した大谷翔平選手がとった行動について称賛しました。

大谷選手は日本時間18日に行われたブリュワーズとのシリーズ第4戦、「1番・投手兼DH」で出場し投手としては6回0/3を10奪三振、被安打2、無失点の好投。打者としてはホームラン3本という圧巻の成績でチームの勝利に貢献しました。

この活躍で大谷選手がシリーズのMVPに輝きトロフィーを受賞。大谷選手はクラブハウスにトロフィーを飾り、その上に「TEAM EFFORT」（チームの努力の結晶）と書かれたカードを添えました。

ワールドシリーズを控えるロバーツ監督が22日に会見を行い、このことについて記者から質問がされると、「私にとってそれは驚きではありません。なぜなら翔平は本当に素晴らしいチームメートだし、あの賞はチーム全体の功績だからです」とコメント。

続けて「翔平は第4戦で素晴らしい活躍をしましたが、第1戦から第3戦はブレイク・スネル、山本由伸、トミー・エドマン、もしくはテオスカー・ヘルナンデスの誰もがチームのMVPになる可能性があった。彼（大谷選手）はそれを認識していたし、彼がとった行動は翔平がどれだけ素晴らしいチームメートであるか示しています」とその行動をたたえました。

大谷選手は18日の試合後、シリーズMVP獲得の際に「本当にみんなを代表してこれを受け取っていると思っているので、あと4つ全力で勝ちにいきたいです」とチーム全員の功績と話していました。