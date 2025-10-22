ドジャースは日本時間25日から世界一を懸けてブルージェイズと対戦します。

ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPは大谷翔平選手。ア・リーグ優勝決定シリーズのMVPはウラジーミル・ゲレロJr.選手。この2人が優勝決定シリーズでどのような成績を残したのか振り返っていきます。

大谷翔平選手は優勝決定シリーズの第1戦から第3戦までで、11打数2安打のみという結果でしたが、3連勝で第4戦を迎えます。第4戦は「1番・投手兼DH」の投打二刀流で出場しました。第1打席では、いきなりライトスタンド上段への先頭打者本塁打を記録すると、第3打席では右中間へ、さらに第4打席でセンターへこの試合3本目となるソロホームランを放ちます。投手としても6回0/3を投げて被安打2、奪三振10、無失点という活躍でチームを勝利に導きました。第4戦の驚異的な活躍もあり、大谷選手はこのシリーズでMVPに選ばれました。

一方のブルージェイズのゲレロJr.選手は第1戦と第2戦を無安打で終えますが、第3戦から本領を発揮します。この試合で4打数4安打1本塁打という活躍を見せると第4戦、第6戦でもホームランを放ちます。勢いに乗ったブルージェイズは第7戦に勝利し、ワールドシリーズ進出を決めました。ゲレロJr.選手はこのシリーズで10安打、3本塁打を放ち打率.385を記録し、MVPに選ばれています。

この2人は2021年シーズンに、ホームラン王争いを演出。その結果、48本を記録したゲレロJr.選手が本塁打王のタイトルを獲得。当時エンゼルスの大谷選手が46本塁打で2本差の戦いを演じました。

4連勝で勝ち上がったドジャースか、崖っぷちから最終第7戦で優勝を手にしたブルージェイズが、両者の戦いに注目が集まります。