「mezzo piano junior×tiny tiny」コラボ♡

フェミニンな世界観が人気の「tiny tiny（ティニーティニー）」と、女の子の永遠の憧れ「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」が夢のコラボを実現♡ツイード素材のポーチチャームや、可愛いイラスト入りのウォーターボトルなど、平成の“ときめき”を感じさせる大人ガーリーな雑貨が勢ぞろい。2025年10月24日（金）から公式WEBストア「and ST」で先行予約がスタート♪

mezzo piano junior×tiny tinyの世界観が融合♡

ポーチチャーム

ミラーチャーム

ウォーターボトル

お顔ルームシューズ

「スタイリストは、じぶんがいい。」をコンセプトに掲げる「tiny tiny」が、「mezzo piano junior」との初コラボで展開するのは、リボンやフリルの可愛らしさを大人っぽく表現した雑貨コレクション。

冬らしいツイード素材のポーチチャーム（税込2,990円／ホワイト・ライトブルー）や、バッグにつけて楽しめるミラーチャーム（税込1,980円／ピンク・ライトブルー）など、どれも心をくすぐるアイテムばかり。

ウォーターボトル（税込1,980円）や、お顔ルームシューズ（税込3,990円）もあるので、これらを使用すれば毎日が楽しくなりそう！

平成ガールのノスタルジーを感じつつ、今の気分にもぴったりです♡

スニダン×ChroNoiR新作アパレル登場♡限定受注は10/22開始

限定ノベルティや写真機イベントもチェック！

ノベルティキャンペーン

レシート写真機

11月13日（木）から発売される同コレクションでは、ルミネエスト新宿店限定でスペシャルなキャンペーンも開催。

対象商品を含む税込4,400円以上の購入で、限定カレンダーポスターをプレゼント（※無くなり次第終了）。

さらに、「mezzo piano junior×tiny tiny」限定デザインのレシート写真機も登場し、特別な1枚をお持ち帰りできます。期間は11月13日～11月24日まで。

詳細は「tiny tiny」公式Instagramで随時発信予定です。

冬を彩る“ときめき雑貨”で気分をアップ♡

今回の「mezzo piano junior×tiny tiny」コラボは、どのアイテムも甘くて上品なムードが漂う大人かわいい仕上がり。

お顔ルームシューズ（税込3,990円／ピンク）や、ハート柄のウォーターボトル（税込1,980円）など、毎日の気分をちょっと上げてくれるアイテムばかりです。

限定ノベルティや写真機イベントとあわせて、この冬の“かわいい”を満喫してみてはいかがでしょうか♪