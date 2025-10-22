マクドナルドと「ストリートファイター」が初コラボが開始！ リュウ、春麗、ケンをイメージした「ストリートバーガーズ」3種など全7商品が登場

リュウはてりやき、春麗は油淋鶏、ケンはトリチ！ マクドナルド「ストリートバーガーズ」のこだわりが凄い！

マクドナルドと「ストリートファイター」の初コラボ、ついに開幕です！

10月22日（水）より、全国のマクドナルド店舗で「ストリートバーガーズ」キャンペーンが始まります。

今回の目玉は、人気キャラクターを味やビジュアルで表現した3種類のバーガー！

リュウをイメージした「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」、春麗の「油淋鶏マヨチキン」、そしてケンの「トリチ」が登場。

ほかにも朝マック限定の「ダブチソーセージマフィン」や「マックフィズ」など、全7商品が展開されます。

ゲームの世界観を“食”を通して体験できる、ファン必見のラインナップです！

（以下、プレスリリースより）

初のコラボレーション！ 「マクドナルド定番バーガー×ストリートファイターシリーズ」

本コラボ企画を記念して「バトルハブ」では「マクドナルドの人気バーガー選挙！」も開催！

「ストリートファイター」シリーズが、ついに日本マクドナルドとの初のコラボレーションを実現！

2025年10月22日（水）より、全国のマクドナルド店舗にて期間限定キャンペーン「ストリートバーガーズ」がスタートします。

本コラボでは、「ストリートファイター」シリーズの人気キャラクターを彷彿とさせるような3種類のバーガー「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」（リュウ）、「油淋鶏マヨチキン」（春麗）、「トリチ🄬」（ケン）が登場。

さらに、朝マック🄬限定「ダブチソーセージマフィン」、人気の「シャカシャカポテト🄬 やみつきコンソメ味」、そしてコラボ限定カップで提供される「マックフィズ🄬／マックフロート🄬 みなぎるエナジー」など、全7商品が展開されます。

それぞれのバーガーは、リュウ、春麗、ケンといったキャラクターの個性やファイティングスピリットを味やビジュアルで表現しており、ゲームの世界観を“食”を通して体験できる内容となっています。

「ストリートファイター」の世界を感じながら、期間限定の「ストリートバーガーズ」をぜひお楽しみください。

本コラボを記念したコンテストイベント「マクドナルドの人気バーガー選挙！」開催！

バトルハブ内ではコンテストイベントを開催！ 今回は、「マクドナルドの人気バーガー選挙！」です。バトルハブで遊べば遊ぶほど追加投票ができるので、コラボ期間中にたくさん遊んで推しのバーガーを勝利に導こう！

【投票期間】

2025年10月22日（水）16:00 〜 2025年11月25日（火）15:59まで

※投票先については、バトルハブ内のエターニティに話しかけてご確認ください。

コラボ記念『ストリートファイター6』ゲーム内で「ベガ」のコスチュームOutfit 2 特別カラーを配布！

「ストリートバーガーズ」の販売を記念し、『ストリートファイター6』内で使用可能な「ベガ」のコスチュームOutfit 2 特別カラーをコラボ期間内にログインしたプレイヤーに特別コラボアイテムとして配布いたします。

さらに今後は他のキャラクターの特別カラーも登場するかも…！？

続報にご期待ください！

『ストリートファイター6』商品概要

「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。

■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

■プラットフォーム：Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：7,990円（税込）

・パッケージ版：8,789円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1〜2人（オフラインの場合）｜2〜16人（オンラインの場合）

■商品名：ストリートファイター6

■プラットフォーム：Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：4,990円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1〜2人（オフラインの場合）｜2〜16人（オンラインの場合）

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

