杉咲花、初めて読んだ小説『蛇にピアス』の作家・金原ひとみの原作映画に主演で「運命めいたものを感じました」

数多くのドラマや映画で主演を務め、日本アカデミー賞など受賞歴も多数ある杉咲花。芥川賞作家・金原ひとみさんの小説『ミーツ・ザ・ワールド』が今回映画化され、主人公・三ツ橋由嘉里を演じる。本作について杉咲が感じたこと、伝えたいことを聞いた。（前後編の後編）

新作映画に感じた「運命じみたもの」

杉咲花が主演を務める映画『ミーツ・ザ・ワールド』が10月24日に公開される。本作の原作は、芥川賞作家・金原ひとみさんが第35回柴田錬三郎賞を受賞した小説。本プロジェクトが始動したのは3年前だったというが、本作との出会いに杉咲は運命を感じたという。





――本作への出演を決めた際のお気持ちをうかがえますか。杉咲花（以下、同） 原作に対する敬意であったり、どんな思いでこの映画を作りたいのか、その温度がすごく伝わってくるような熱量の高いプロットをいただいたんです。しかも、監督は松居大悟さん、プロデューサーは白石裕菜さんと深瀬和美さんと、皆さんそれぞれ別の作品でご一緒したことがあり、いつかまたご一緒したいなと、心から信頼しているスタッフの方だったので、「もう飛び込むしかない」という気持ちでした。原作も心から素敵で、のめり込みました。私はあまり文学に多く触れてきた方ではないのですが、初めてしっかり読んだ小説が金原先生の『蛇にピアス』（2004年）でして、金原先生原作の作品に関われることも運命めいたものを感じました。金原作品といえば、“生きづらさ”を抱えた登場人物を鋭い表現で描くことで、多くの人を惹きつけている。杉咲は金原作品にどのような印象を持っているのだろうか。

――金原さんの作品については、どういった印象を持っていますか。



本当に直視しがたいような、人間の奥底に人知れず溜まっていた澱のようなものがドロっと出てくる。でもそこから目を背けられないのは、自分自身もその感覚を知っている部分があるからなんだろうなと思います。



多様な人物が描かれているなかで、前から知っていたような手触りのなにかが描かれていることにドキッとするような、そんな作家さんだと思います。



――小説『ミーツ・ザ・ワールド』の印象をお聞かせください。



まず登場人物それぞれの人物造形がすごく個性的ですよね。みんな、カラッとしていて。それぞれの“好きなもの”を否定しないところも優しくて、素敵だなと思いました。



それから読み心地というか、金原先生ならではの独特な言葉の羅列、リズム、自分の辞書にない表現がたくさん出てくるのも、すごく豊かでした。

2024年は「過酷な日々だったのかも」

撮影に入る前に台本を読み込み、たくさんの付箋をつけて打ち合わせに臨むなど、杉咲は熱量をもって本作の撮影に挑んだという。



――演じた由嘉里の印象を教えてください。



オファーをいただいた3年前、私が由嘉里に惹かれたのは、死生観や他者の領域をまたいででも自分の気持ちを伝えるような強さでした。



それはある種、傲慢だったり、押し付けがましかったりもすると思うのですが、そういう由嘉里が好きだなと思って、この役を演じたいと思いました。自分だったらぐっと踏みとどまる気がするけれど、由嘉里は心の中にある全てを発露せずにはいられない。そんなところが、なんだか憎めない人だなと思いますね。

――印象的なシーンが多いのですが、杉咲さんの心に突き刺さったセリフはありますか。



原作を読んだ時に、金原さんの書いた口語的なやり取りや解像度の高い言葉を演じられる喜びと、それをどこまでリアリティを持ってできるんだろうかという恐れが同じぐらいあって、すごく緊張していたんです。



でも実際に演じてみると、本当に自分の体験したことのような感覚になっているときがあって。だからこそ、まだ客観視できてないところもあるのですが。



でも、後半のシーンで、脚本の打ち合わせの際に皆さんと議論して、当初なかった原作にあるセリフを話すことになったのは印象に残っています。



もしかしたらそのセリフを言わなくても、映画を観てくださる方々は汲み取ることができるかもしれないけど、でも由嘉里が言語として消化するレベルに至ったという、その心情変化の段階を伝える意味ですごく必要なセリフだと思ったし、自分は大好きなところで。



――そのセリフを含めて、入念な準備をされ、打ち合わせもされたそうですね。



たくさんアイデアを出したというよりは、2時間弱の映画という尺の中に、この物語がすごいエネルギーを帯びて閉じ込められていたことにとても感動したんです。自分にできることがあるとすれば、その次の段階として、由嘉里の気持ちをいつ、どれくらい音にして発するのか。そこを突き詰めていくことで人物造形がより研ぎ澄まされたものになっていったらいいなという気持ちでした。

――この役を演じた感想を改めてお聞かせください。



撮影から1年以上経つのですが、なにか夢を見ていたような感じがあるんです。



もしかしたらそれは、本作に描かれている由嘉里の死生観に触れ続けたことで、自分自身とも向き合う時間が増えて、まだ客観視できていない部分があるということなのかもしれません。苦しい時間でもあったので。



だけれど、分かり合えない他者どうしも、近くにいることができるのではないかという祈りのようなものが込められた本作に救われた部分もすごくあって。



そういった側面が、誰かの琴線に触れてくれたとしたら、すごく嬉しいなと思います。



日本を代表する演技派俳優である杉咲が、熱意をもって挑んだ本作。彼女の新たな代表作となるのは間違いないだろう。

