『DOWNTOWN＋』実のない話トーナメントの写真公開 ゲストの予告も
11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式SNSが、22日に更新され、「実のない話トーナメント」の場面写真が公開された。
【写真】『DOWNTOWN＋』実のない話トーナメント ゲスト予告も
インスタでは「『実のない話トーナメント』の写真公開！笑い禁止の1対1のトークバトル。この椅子に座るゲストは誰でしょうか…？お楽しみに！」と伝えている。
同企画は「全く面白くない会話をし続けた者が優勝となる、新たな話芸の祭典「実のない話トーナメント」が開幕します！ルールは至ってシンプル。5分間1対1で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となります。果たして、審査員松本人志を唸らせる「実のない話」王者は誰」とルールが伝えられた。
『DOWNTOWN＋』では14日に「7:3トーク」、15日には「実のない話トーナメント」、16日には「ダウプラボイス」、17日に「大喜利GRAND PRIX」が発表されるなど新番組のリリースが続いている。
同コンテンツは10月2日に詳細が発表。「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで展開する。また「DOWNTOWN+は初めに、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートします。松本の新コンテンツは、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しています。今後、各カテゴリーの作品を充実させていく予定です」と伝えている。
