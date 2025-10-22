小林綾子、自宅の庭でみかんを収穫 緑豊かなガーデニングに反響「お家でみかんが取れるなんて素敵すぎます！」「一番の贅沢」
俳優の小林綾子（53）が20日、自身のインスタグラムを更新。「今年もおうちのみかんが生りました〜」と書き出し、たくさんのみかんが実った自宅の庭と収穫したみかんを披露した。
【写真】「今年もおうちのみかんが生りました〜」小林綾子の緑豊かなガーデニング
小林は「去年ほどではないけれど、早生みかん収穫できましたよ」「嬉しいな」と枝いっぱいに実ったみかんの前で笑顔する写真を投稿。「これからの季節、とくにビタミンC補給は大切ですからね！」「美味しい〜甘味はそれほど強くはないけれど、程よい酸味のある素朴なこの味が大好きです」と収穫したみかんを手にほほ笑む写真も紹介した。
続けて「食べたい時に、玄関先の新鮮なみかんを獲って食べられる幸せ ありがたいです」と喜びをつづった。
コメント欄には「お家でみかんが取れるなんて素敵すぎます！」「一番の贅沢」「美しい」「羨ましい」「楽しみですね」などの声が寄せられている。
