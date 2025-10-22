高橋留美子、フランス共和国から珍しい物もらう「見ていただければ」
漫画家・高橋留美子の公式Xが更新され、フランス共和国から受勲した芸術文化勲章シュヴァリエが公開された。
【写真】ガチですごい！高橋留美子がフランスから貰ったシュヴァリエ勲章
高橋は2023年、フランス共和国より芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。当時、小学館は、「東京都港区の駐日フランス大使公邸にで、シャルランリ・ブロソー文化参事官により、高橋留美子先生への芸術文化勲章叙勲式が執り行われました。級はシュヴァリエ」と説明。
「同芸術文化勲章は1957年に創設され、フランス共和国文化大半の名のもと『芸術・文学の領域での創造、もしくはこれらのフランスや世界での普及に傑出した功績のあった人物』に投与される勲章。過去に同勲章を受勲した日本人漫画家としては、谷口ジロー先生、大友克洋先生、松本零士先生、鳥山明先生、永井豪先生などが名を連ねます」と報告していた。
Xでは、貴重な品々がたくさんアップされる中で、シュヴァリエ勲章が展示。高橋は「珍しい物なので皆さまにも見ていただければと思いまして」とコメントが寄せられている。
高橋は日本女子大在学中の1978年、『勝手なやつら』でデビュー。代表作に『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま1／2』『犬夜叉』『境界のRINNE』など、現在、「週刊少年サンデー」にで『MAO』を連載中。単行本の世界累計発行部数は、2017年に2億部を突破した。2018年、米国アイズナー賞「Hall of Fame」、19年に仏国アングレーム国際浸画祭グランプリ、20年に紫綬褒章を受章した。
