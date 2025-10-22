スピードワゴン・井戸田潤の“ピンクハーレーの呪い”にどよめき、唯一の例外は…

お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52歳）が、10月21日に放送されたバラエティ番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2」（ABEMA）に出演。「僕のバイクをイジった芸能人がことごとく自粛に…」と、“ピンクハーレーの呪い”について語った。



番組冒頭、井戸田が「都市伝説はあまり触れてこなかったんですが、ひとつあるんですよ」と切り出し、自身のバイクに関するある都市伝説を披露。「ピンクのハーレーに乗っていて、『アメトーーク!』のバイク芸人企画ですごくいじってもらったんですけど…芸能界で僕のバイクをイジった人がことごとく自粛していったんです」と明かし、イジった人物として宮迫博之、徳井義実、渡部建の名前をあげた井戸田に、スタジオはどよめきに包まれる。



また、「“ハーレーの呪い”っていう記事も出たくらい」と語った井戸田。そんな中、“例外”として「唯一イジってなかったのに自粛したのは小沢さん」と語ると、「近すぎたんだね」とスタジオは爆笑に包まれた。