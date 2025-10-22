2019年に英王室の公務から退き、事実上の引退状態だったアンドリュー王子。素行の悪さで名誉は地に落ち、先はひっそりと目立たずに過ごすしか道はなかったが、そんな“逃げ”は許されなかったようだ。

【写真】「ヨーク公爵」から「アンドリュー王子」に…早速更新された英王室の公式サイト

それでも残った「王子」の称号

アンドリュー王子は17日に発表した声明で、「協議の結果、私に対する継続的な非難は、陛下（国王）と王室にとって公務の妨げとなるとの結論に至った」として、「私は今後、自身の称号と授与された名誉（職）を使用しない」と明言した。

「自身の称号と授与された名誉（職）」とは、故エリザベス女王から与えられた貴族称号「ヨーク公爵」と、名誉の中でも最上級である「ガーター騎士団」のコンパニオン（メンバー）資格である。

2025年9月、ケント公爵夫人キャサリンの葬儀に参列したアンドリュー王子と元妻のセーラ・ファーガソンさん

ただし、公爵位の法的な剥奪には議会での法案承認が必要となるため、現時点では放棄を宣言した状態だ。議会が動くかは定かではなく、故エリザベス女王の次男である事実は変わらないことから「王子」は保持される。先の声明も名義は「アンドリュー王子」だった。

「王室の対応が遅すぎた」という声はあるが、結果としてアンドリュー王子は段階的に“追放”されたことになる。追放の主要因とは、米富豪のジェフリー・エプスタイン元被告にまつわる「エプスタイン事件」だ。エプスタイン元被告は、18歳以下の少女たちを性的目的で人身売買した容疑で起訴され、裁判前の2019年に拘留先で死亡した。

段階的に進んだ“王室追放”

エプスタイン元被告の友人だったアンドリュー王子には、彼の仲介で2001年当時17歳だったバージニア・ジュフリーさんに行為を3度強要したという“疑惑”がある。2014年にジュフリーさんが米国の裁判で主張して以来、アンドリュー王子はそれを否定し続けていたが、追放の段階が進むにつれて疑惑は深まる一方だった。

追放の第一段階は2019年11月、アンドリュー王子自らセッティングしたBBCインタビューがきっかけだった。ここでアンドリュー王子が披露した穴だらけの釈明は、エリザベス女王からの信頼を失い、公務からの全撤退が決まるという完全な“墓穴”となった。

第二段階は2021年8月にジュフリーさんが米国で起こした民事訴訟だ。“疑惑”を認めていないが2022年2月に“和解”という奇妙な決着の後、エリザベス女王はアンドリュー王子の軍の名誉職および王室後援団体のパトロン職を剥奪（公的にはアンドリュー王子からの返上）し、「HRH（His Royal Highness＝殿下に相当）」称号の使用を停止した。

そして今回の第三段階である。「王子」以外のすべてを放棄するに至った主要因は、これまでの嘘や姑息な手段が暴かれたことだった。それはたとえば、英紙「デイリー・メール」のリチャード・ケイ氏が「強欲で傲慢で卑劣で無知」と容赦ない言葉を浴びせるほどの行状である。

電子メールで発覚した“真っ赤な嘘”

2011年2月にアンドリュー王子とエプスタイン元被告のツーショット写真を掲載した英紙「ニュース・オブ・ザーワールド」の廃刊後、「メール」紙と同紙日曜版「メール・オン・サンデー」は“アンドリュー問題”の急先鋒を担っている。第三段階の起点となったのは、アンドリュー王子とエプスタイン元被告が交わした電子メールに関する同紙の暴露記事だった。

前述のツーショット写真は、エプスタイン元被告が2008年からの服役に続く1年間の自宅軟禁を終えた後、2010年12月にニューヨークで撮影されたものだ。今回の暴露記事によると、アンドリュー王子は写真が世に出るタイミングで、「我々はこれを一緒に乗り越えなければならない」といった内容のメールを送っていた。

アンドリュー王子は2019年11月に掘った“墓穴”ことBBCインタビューで、ツーショット写真が撮影された時点でエプスタイン元被告とは「縁を切った」と証言した。だが、この暴露されたメールはそれが真っ赤な嘘だったことを裏付けている。

メールはエプスタイン元被告関連の裁判で法廷文書に記載されたもので、アンドリュー王子はその裁判に関係していない。今年1月に「英王室メンバー」のメールとして一部が報じられ、アンドリュー王子だという見当はついていたが、今回はメールの署名も明らかになったことで送信者が確定した。

元妻もカネ絡みで深すぎる関係

この前哨戦として、同紙は先にアンドリュー王子の元妻、セーラ・ファーガソンさんの嘘を暴いていた。なお、ファーガソンさんは1996年5月の離婚後も「ヨーク公爵夫人」の称号を保持していたが、元夫の放棄に伴い今後は使用できない。

離婚後のファーガソンさんは経済的な困窮が度々報じられ、2011年3月にはエプスタイン元被告から1万5000英ポンド（約300万円）を受け取っていたことが発覚。当時のファーガソンさんはエプスタイン元被告との縁切りを宣言した。

だが「メール」紙は今年9月、ファーガソンさんが2011年4月にもエプスタイン元被告にメールを送り、縁切りを謝罪していたと報じた。しかも、エプスタイン元被告の自宅軟禁終了を祝うため、娘2人とニューヨークへ赴いていた事実も発覚。新たな報道によれば、ファーガソンさんが金銭的な援助を受けた期間は15年に及ぶという。

天井知らずの「不祥事のデパート」

アンドリュー王子は17日の声明を「私に対する告発を強く否定する」と締めくくったが、現在の英メディアは不祥事を一斉に棚卸し中だ。たとえば、2019年にジュフリーさんが米国で民事訴訟を起こした際、ロンドン警視庁の警護官にジュフリーさんの“内偵”を依頼した件。ロンドン警視庁はすでに捜査中と明言した。

中国スパイとの関係もまだくすぶっている。英国では先に、中国スパイとして逮捕された英国人2人の起訴が取り消され、政府と検察庁への猛批判が沸き起こった。アンドリュー王子はこのスパイ計画を進めたとされる中国共産党の高官と、少なくとも3度対面しているという。

「チャールズ国王に立ち退きを迫られている」と度々報じられた現在の住居、ロイヤル・ロッジの件も再炎上中だ。英紙「タイムズ」は賃貸契約書のコピーを入手し、家賃が「1ペッパーコーン（非常に少額の金を指す比喩表現）」だったことを報じている。

まだ何か出てきそうな「不祥事のデパート」と化したアンドリュー王子。今回の称号放棄はウィリアム皇太子が主導したともいわれているが、「タイムズ」紙によればチャールズ国王は一連の不祥事がバチカンへの公式訪問に影響することも懸念していたようだ。

英国内では「『王子』も剥奪すべき」の声が日に日に高まり、次期国王のウィリアム皇太子も“強硬派”と指摘されている。そして先日は、今年4月に自らこの世を去ったジュフリーさんの回想録が出版された。アンドリュー王子との行為やエプスタイン元被告から受けた虐待が詳細に綴られているこの本が“完全追放”の後押しとなるのか、引き続き注目されている。

デイリー新潮編集部