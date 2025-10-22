京都大賞典で重賞初制覇を飾ったディープモンスター（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）はジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）に参戦する。同レースで１５着だったプラダリアは亀田温心騎手＝栗東・フリー＝でアルゼンチン共和国杯（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル）を目指す。

南部杯で８着だったリメイクは兵庫ＧＴ（１２月２５日、園田競馬場・ダート１４００メートル）へ。クイーンＳ５着のパレハ、秋華賞７着のクリノメイは福島記念（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル）。

コリアＣで５着だったドゥラエレーデはクリスチャン・デムーロ騎手＝イタリア＝でみやこＳに向かう。スワンＳ１０着のショウナンザナドゥは菱田裕二騎手とのコンビで京阪杯（１１月３０日、京都）。

富士Ｓで３着だったソウルラッシュは次戦のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）はクリスチャン・デムーロ騎手とのコンビで参戦する。

また、富士Ｓの勝ち馬ガイアフォースは横山武史騎手、スワンＳの勝ち馬オフトレイルは菅原明良騎手が引き続き、手綱を執り、マイルＣＳに参戦。富士Ｓで１０着だったマジックサンズも同レースに向かう。