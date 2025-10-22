柳原可奈子「リハビリおつかれさま」 5歳長女と乾杯ショット「大きくなられましたね」「お二人とも、めっちゃいい笑顔」 2023年に長女の脳性まひ公表
タレントの柳原可奈子（39）が20日、自身のインスタグラムを更新。脳性まひであることを公表している長女（5）のリハビリや就学準備が進んでいることを報告し、「リハビリおつかれさま〜」と飲み物を注ぐ仲むつまじい親子ショットを公開した。
【写真】「大きくなられましたね」5歳長女と“仲良し”乾杯ショットを披露した柳原可奈子
「座位保持はもうひと息ですが、三輪車を漕いだり、歩行器に乗ったりなど足の動きを楽しんでいる様子が見られて嬉しいです」「机上課題はウトウトしがちな長女ですが、チャック付きポーチの開け閉めにハマって左手を添えることができたのもGood！でした」などと報告。就学についても説明し、親子ショットと「ワタシも元気よ」と吹き出しの付いた次女（2）の笑顔のソロショットをアップした。
この投稿にファンからは「お疲れ様でした♪大きくなられましたね」「お二人とも、めっちゃいい笑顔だわ〜」「仕事も忙しいのに、リハビリお疲れさまです！」「リハビリ終わりのご褒美最高ですね」「娘さんリハビリ頑張っているんですね。私も脳性麻痺です。応援してます。お互い前向きに頑張りましょう」「笑顔の裏には沢山の頑張りがあるんですよねー ひとつずつゆっくりと穏やかにいきましょう」「一緒にカンパーイ」などの温かい声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産した。
