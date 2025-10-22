マツコ・デラックスさん、TEAM NACSの森崎博之さんが、「令和7年度 北海道米『新米発表会』」に登壇しました。



【写真を見る】【 マツコ・デラックス 】 カニの食べ過ぎで 「甲殻類食べれなくなっちゃいまして」





北海道米のイメージキャラクターであるマツコ・デラックスさんは、“北海道は毎年二回行ってましたからね”と北海道に通い詰めていたことを明かすと、“カニが大好きだったんで、ほんと食べながら「そんな食べ方してたらいつか当たるぞ」って言われ続けてた”と話し、“一日、三、四杯ずつぐらい蟹を食べてたら、本当に当たりまして。それで甲殻類食べられなくなっちゃいまして”と、食べ過ぎて甲殻類が食べられなくなったことを告白。さらに貝類も、食べ過ぎてアレルギーになったことを明かしました。







その後北海道から足が遠のいているらしいマツコさんですが、“もし私北海道に住むってなったら、食べます”と宣言。“私が北海道にもし移住したって聞いた時は、こいつは覚悟して行ったなと、最後を北海道の地で迎える覚悟で、好きな物を食べて死のうって！いうね、それぐらいの覚悟をして移住したと思って下さい”と話し、“（人生）最後の日一日だけじゃやだから、最後の一年間ぐらいは食べたい物食べて、死にたいって思います！”とカニ愛を炸裂させていました。







最後に、先日SUPER EIGHTの村上信五さんが結婚を発表したことについて、一言求められたマツコさんは、“保証人になっておりますので”と、結婚の保証人になったことを明かし、“大変おめでたい““祝ってあげてね！”と祝福していました。







【担当：芸能情報ステーション】