俳優の川崎麻世が21日に自身のアメブロを更新。仕事の会食後に訪れた店で、元TOKIOのメンバーで俳優の松岡昌宏と久しぶりに再会したことを報告した。

【映像】川粼麻世、結婚式での夫婦ショット披露

この日、川崎は「昨日は仕事の会食が終わって二次会で行った店で久しぶりに松岡昌宏くんと再会できた」と明かし、松岡との2ショットを公開。店に入ると、松岡から「やべー！やべー！事務所の大先輩だ！光GENJIやSMAPの話をしてる場合じゃない！」とかなり持ち上げてくれたという。

これに対し川崎は「いやいや俺は大したことないよ」と謙遜しつつ「港区にあった合宿所の話になり、俺が入ってた部屋を後に松岡が使っていたようだ」と、旧ジャニーズ事務所時代の思い出話で盛り上がったことを報告した。

また、2年前に松岡が住む街に偶然引っ越したものの、連絡先が変わっていたため連絡が取れずにいたといい「行く店行く店で、『松岡さんよくいらっしゃいますよ』としかしなかなか会えなかった」と告白した。

最後に「やっとLINE交換が出来てまた飲もうと約束できた」と喜びをつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」