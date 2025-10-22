©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「ご飯が進むおかず」をテーマに、ご飯がもりもり食べられるメニューを日本料理のプロ・長谷川晃 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「食欲の秋！他を節約しても、米には課金を惜しみません！この投資を最大限に活かす、ご飯が進むおかずを教えてください！」というもの

そこで、「豚ヒレ肉の辛み炒め」「鶏肉の香り焼き」「白身魚の煮つけ」の３品を提案する。この中から調理するのは、やさしい味わいに「箸が止まりません！」とDAIGOもハマった和のおかず！

©️ABCテレビ

「白身魚の煮つけ」

＜材料（２人分）＞

白身魚 ４切れ（320g）

長ねぎ １本

焼き豆腐 1/2丁（180g）

しょうが 10ｇ

☆煮汁

水 200ml

酒 100ml

みりん 50ml

しょうゆ 50ml

砂糖 大さじ１・2/3

＜作り方＞

① 長ねぎは表面に細かく切り込みを入れ、３cm長さに切り、焼き豆腐は４等分に切り、しょうがは皮をむいて薄切りにする。



② 熱湯に水を加えて沸騰をおさえ、白身魚をサッとくぐらせて水に落とし、水気を取り、皮目に２～３本切り込みを入れる。



③ フライパンに煮汁の水、酒、みりん、しょうゆ、砂糖を入れて煮立て、白身魚の皮目を上にして入れ、焼き豆腐、長ねぎ、しょうがを加え、落とし蓋をして中火で７分煮る。



④ ③を器に盛る。

【TVer】作り方を動画で見る

DAIGOの試食コメント

「箸を入れると、すぐにホロッと崩れちゃうくらい身がやわらかいですね。50年後の僕でも食べられそう（笑）。もちろんご飯にもよく合います！意外と簡単にできたから、家でも作ってみようかな」