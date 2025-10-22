プレイブレーンは、Riot Gamesが開発・運営する基本プレイ無料の2v2チーム形式格闘ゲーム『2XKO』の国内コミュニティ大会『JAPANK NOCKOUT Presented by PLAYBRAIN』を開催する。11月3日までエントリーを受付中だ。

【画像】大会スケジュール

本大会は、Riot Gamesが展開するグローバルプログラム「FIRST IMPACT」のスポンサードを受け、PLAYBRAINが主催・運営パートナーとして開催する。

大会は、「オンライン予選」と「オフライン決勝戦」の二部構成で実施する。オンライン予選を勝ち抜いた上位8チームが決勝に進出し、東京・渋谷のシブヤeスタジアムで日本最強を競う。

本大会の賞金総額は5,000米ドル（約750,000円）だ。さらにデュオが優勝した場合には、規定の賞金に加え特別賞金2,500米ドル（約375,000円）が授与される。

なお、本大会の模様はオンライン予選およびオフライン決勝戦ともにYouTubeとTwitchのPLAYBRAINチャンネルで行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）