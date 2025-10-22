特集時代劇『丹下左膳～大岡越前外伝～』が、11月29日19時30分よりNHK BSP4Kにて、12月29日19時30分よりNHK BSで放送されることが決定した。

昭和2年に新聞連載が始まり、アクション時代劇を代表するヒーローとして多くの名優が演じてきた『丹下左膳』。実は原作では脇役として登場しており、主人公は“大岡越前”だった。今回のドラマでは、NHK BS時代劇の人気シリーズ『大岡越前』とのスペシャルコラボが実現する。

主演を務めるのは森山未來。隻眼隻腕の剣豪・丹下左馬之介（のちの丹下左膳）を演じ、初めて本格的な殺陣に挑戦する。ヒロイン・お藤を黒木華、町奉行・大岡忠相を高橋克典が演じるほか、毎熊克哉、福士誠治、加藤諒、平祐奈、宇梶剛士、相島一之、榎木孝明、横内正、田辺誠一、田村亮らがキャストに名を連ねた。

監督を務めるのは、NHK大河ドラマ『光る君へ』でも演出を手がけた黛りんたろう。脚本は『大岡越前』（NHK BSプレミアム）などの尾西兼一、音楽は佐野宏晃が担当する。

物語は、相馬家の平侍にして隻眼の剣豪・丹下左馬之介（森山未來）が、主君の命を受けて妖刀「乾雲丸」「坤竜丸」を奪うことから始まる。激闘の末に右腕を失った左馬之介は、江戸の町でお尋ね者のお藤（黒木華）と与吉（加藤諒）に救われ、片目片腕の剣士・丹下左膳として再び立ち上がる。やがて彼の前にさまざまな敵が立ちはだかり、江戸中を巻き込んだ大騒動へと発展していく。

コメント●森山未來（丹下左膳役）隻眼隻腕のヒーロー、丹下左膳をやらせていただけたことを大変光栄に思っております。東映太秦での撮影も初めてでしたが、アットホームな雰囲気と確かな経験値に裏付けられた現場はとても居心地の良いものでした。リハーサルを行わず撮影当日に立ち回りを付けるという太秦の伝統（殺陣師、清家一斗氏談）は、とてもスリリングではありましたが（笑）。荒唐無稽なアクション活劇、楽しんでいただけたら幸いです。

●黒木華（櫛巻きお藤役）時代劇で、このような闊達な気風の良い役を演じることができて、とても楽しかったです。『光る君へ』につづき、黛さんの演出でより自由に暴れさせていただきました。これまでやってきた役とは違う、新たな一面と、相棒である与吉との面白み、そして左膳との色のある関係も楽しんでいただければと思います。

●高橋克典（大岡忠相役）元々は大岡政談の一つのエピソードだった『丹下左膳』。今回はその世界観を受け継いだ、『大岡越前』のスピンオフ作品として登場します。あの左膳のキャラクターが、新たな魅力をもって蘇ります。時代劇ならではの人情味あふれる展開に加え、テンポよく進むストーリーは痛快そのもの。森山未來くんの左膳は、ダンサーならではの身体表現で動きにキレと説得力があり、独自の身体表現と殺陣の融合が非常に新鮮です。私は同心チームとともに大岡越前として出演しています。皆さんお馴染みの痛快時代劇として、ぜひお楽しみください！

（文＝リアルサウンド編集部）