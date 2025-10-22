バンケロやホルムグレン、マレーらが締結／2022年ドラフト1巡目指名組の延長契約一覧

10月21日（現地時間20日、日付は以下同）。NBAの全30チームは、2025－26レギュラーシーズンに向けた開幕ロスターを発表し、翌22日に新シーズンが幕を開けた。

そして21日は、2022年にドラフト指名され、今シーズンでNBAキャリア4年目を迎える若手選手たちにとっては、所属チームとルーキースケールの延長契約を締結する最終期限でもあった。

2022年のドラフト組は、昨シーズン終了時点でパオロ・バンケロ（オーランド・マジック）とジェイレン・ウィリアムズ（オクラホマシティ・サンダー）がオールスター入りしている。

21日の期限を終え、2022年のドラフト1巡目指名選手のうち、延長契約を締結することができたのは9人。そのうち、バンケロとウィリアムズ、チェット・ホルムグレン（サンダー）がマックス額の高額で延長契約を結んでいる。そのリストは下記のとおり。



※以降チーム名は略称、1ドル=151円で換算

◆■2022年ドラフト1巡目指名で延長契約を締結した選手一覧

パオロ・バンケロ（マジック／1位指名）：5年2億4100万ドル（約363億9100万円）



チェット・ホルムグレン（サンダー／2位指名）：5年2億4100万ドル（約363億9100万円）



ジャバリ・スミスJr.（ロケッツ／3位指名）：5年1億2200万ドル（約184億2200万円）



キーガン・マレー（キングス／4位指名）：5年1億4000万ドル（約211億4000万円）



シェイドン・シャープ（ブレイザーズ／7位指名）：4年9000万ドル（約135億9000万円）



ダイソン・ダニエルズ（ホークス／8位指名）：4年1億ドル（約151億円）



ジェイレン・ウィリアムズ（サンダー／12位指名）：5年2億4100万ドル（約363億9100万円）



クリスチャン・ブラウン（ナゲッツ／21位指名）：5年1億2500万ドル（約188億7500万円）



ニコラ・ヨビッチ（ヒート／27位指名）：4年6250万ドル（約94億3750万円）

