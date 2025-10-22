見やすく、しまいやすく、洗いやすい。毎日にちょうどいい【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
コンパクトでも、収納力はしっかり。使いやすさを追求した設計【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
ハイセンスの冷蔵庫は、庫内をプラズマクラスターイオンで包み込み、冷気そのものを除菌する「冷気除菌機能」を搭載した冷蔵庫。
低温新線モードによる温度コントロールで食品の鮮度を守り、抗菌加工シャキット野菜室は高湿度シールド構造により野菜の乾燥を防ぎ、長持ちさせる。
まとめ買いに対応する「メガフリーザー」は、鮮度を保ったまま整理収納が可能。LED照明で庫内は明るく、食品の色も自然に見える。さらに、ナノサイズの触媒粒子がニオイ・雑菌・カビを抑え、冷蔵室・冷凍室のハンドルやチルドルームも抗菌仕様で清潔に保てる。
女性の身長に合わせたローウエスト設計「出し入れラクラクイン」で、重いペットボトルもスムーズに出し入れできる使いやすさも魅力のアイテムだ。
