King Gnuがゾンビたちと一夜限りの狂乱コラボ！「SO BAD」ライブ映像公開
King Gnuが、10月17日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで行った「SO BAD」のライブ映像が期間限定で公開された。
■「SO BAD」は『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソング
「SO BAD」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されている、超狂暴ゾンビたちが迫力のダンスを踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』のあらたなテーマソングとして書き下ろされた楽曲。
当日のライブでは『ゾンビ・デ・ダンス』に登場するゾンビたちとの一夜限りの狂乱のコラボパフォーマンスが実現。必見の映像となっている。
■「SO BAD」MVは、King Gnu史上初のフルアニメーション作品
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた新曲「SO BAD」は、9月5日に配信リリース。10月9日にはMVが解禁された。
「SO BAD」MVは、監督・原案をPERIMETRON・OSRIN、制作をA-1 Picturesが手掛け、メンバー4人がキャラクター化された、King Gnu史上初のフルアニメーション映像となっている。
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SO BAD」
■関連リンク
King Gnu OFFICIAL SITE
http://kinggnu.jp/