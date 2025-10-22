【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King Gnuが、10月17日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで行った「SO BAD」のライブ映像が期間限定で公開された。

■「SO BAD」は『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソング

「SO BAD」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されている、超狂暴ゾンビたちが迫力のダンスを踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』のあらたなテーマソングとして書き下ろされた楽曲。

当日のライブでは『ゾンビ・デ・ダンス』に登場するゾンビたちとの一夜限りの狂乱のコラボパフォーマンスが実現。必見の映像となっている。

■「SO BAD」MVは、King Gnu史上初のフルアニメーション作品

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた新曲「SO BAD」は、9月5日に配信リリース。10月9日にはMVが解禁された。

「SO BAD」MVは、監督・原案をPERIMETRON・OSRIN、制作をA-1 Picturesが手掛け、メンバー4人がキャラクター化された、King Gnu史上初のフルアニメーション映像となっている。

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SO BAD」

■関連リンク

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/