草磲剛と香取慎吾が8年ぶりにフジテレビのバラエティで共演！『大相撲フードバトル ～2025冬の陣～』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）と香取慎吾がダブルMCを務める『大相撲フードバトル ～2025冬の陣～』が、11月28日20時より放送される。

■草なぎ剛がMCを務めて好評を博した特番を“大食い”に特化して大幅パワーアップ

大相撲フードバトル ～2025冬の陣～』は、2024年夏、草なぎ剛がチェアマン（MC）を務めて好評を博した特番『大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル』を“大食い”に特化して大幅パワーアップさせた番組。あらたに香取慎吾を迎えて、草なぎ＆香取の豪華ダブルMCのもと、相撲界最強の大食い力士を決めるべく、一大フードバトルが幕を開ける。

今回の戦いの舞台は、大人気の外食チェーン店。1回戦は、Aブロックを回転すしチェーンの「スシロー」、Bブロックを中華料理チェーンの「餃子の王将」で行い、各ブロックの勝者が、焼肉チェーンの「牛角」で決勝戦に挑む。出場力士6人（Aブロック3人、Bブロック3人）の顔ぶれは近日公開予定だが、いずれも大食いのポテンシャルだけでなく、力士としての実力も兼ね備えた、個性溢れる6人の精鋭が集結。すし、餃子、焼肉と、どれもおなじみの定番メニューばかりだが、それらを誰も見たことがないほどのスピードで、誰も見たことがないほど大量に平らげていく力士たちの圧巻の食べっぷりは必見だ。

また、それぞれの出場力士の“応援隊長”として、AMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花）、JOY、中西茂樹（なすなかにし）、森泉、山崎弘也（アンタッチャブル）＜※以上、五十音順＞、そして香取慎吾の6組がバトルに参戦。各会場に駆けつけ、大食い力士たちの戦いをサポートする。さらに応援隊長たちは、自身が応援する力士の所属している相撲部屋を訪れ、潜入レポートにも挑戦。力士たちの知られざる生活や彼らの意外な素顔に迫る。

■フジテレビで久々に“しんつよトーク“が展開！

そして当番組の最大の見どころはなんといっても、MCを務める草なぎ＆香取の豪華タッグ。ふたりがフジテレビのバラエティ番組で共演するのは、2017年11月1日放送の『おじゃMAP!!』以来、なんと約8年ぶり。今回ふたりはスタジオに並んで座り、ゲストの王林、進行役の伊藤利尋アナウンサーとともに、力士たちによるフードバトルを熱く見守る。

かつてドラマ『フードファイト』（2000年、日本テレビ系）で“伝説の大食いファイター”を演じた草なぎ。『おじゃMAP!!』（2012～2018年）の食べ歩き企画「おジャーMAP!!」での爆食ぶりをはじめ、数々の“大食い伝説”を残してきた香取。相撲にはあまり詳しくないと言いながら、大食いには縁のあるふたりが、力士たちの大食いバトルをどんな風に観戦するのか。そしていったいどんなコメントが飛び出すのか――。フジテレビで久々に繰り広げられる“しんつよトーク“に注目だ。

またスタジオでは、草なぎ、香取、王林の3人が、相撲にまつわるクイズに挑戦するコーナーも実施。正解数が最も多かった人は、できたてのちゃんこ鍋を食べられるとあって、3人とも意気込み十分で臨むのだが…!? 草なぎ＆香取とは初共演となる王林の活躍にも要注目だ。

ふたりのファンはもちろん、相撲が好きな人、大食い番組が好きな人、誰が観ても楽しめること請け合いだ。

■チーフプロデューサー：浅野翔太郎（フジテレビ）コメント

(C)フジテレビ

■番組情報

フジテレビ系『大相撲フードバトル ～2025冬の陣～』

11/28（金）20:00～21:58

出演者

MC：草なぎ剛 香取慎吾

スタジオゲスト：王林

応援隊長（VTRゲスト）：AMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花） JOY 中西茂樹（なすなかにし） 森 泉 山崎弘也（アンタッチャブル） ※五十音順

進行：伊藤利尋（フジテレビアナウンサー）

■関連リンク

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com/

フジテレビ 公式サイト

https://www.fujitv.co.jp/