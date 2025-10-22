『ミス・ワールド』日本代表に川名祐衣さん「感謝しかありません」 オスカープロモーションで芸能活動も
世界的なミスコンテスト『ミス・ワールド』の世界大会へと進む2025年度の日本代表を決める『ミス・ワールド・ジャパン2025日本大会』が22日、都内で開催。ファイナリスト34人の中から東京都出身のモデル・俳優の川名祐衣（かわな・ゆい）さん（24）がミス・ワールド日本代表に選出された。
【全身ショット】圧巻のスタイル！ティアラがよく似合う”ミス・ワールド”川名祐衣
川名さんは伸長168センチと高身長。オスカープロモーションに所属し、芸能活動も行っている。日本代表が決まると、顔の前で手を合わせて喜びをかみ締めると深く一礼。スピーチでは「感謝しかありません」と万感の思いを語った。
舞台のセンターに立ち、ティアラとトロフィーが渡された。「信じられない気持ちだったんですが今『日本代表』と刻まれたトロフィーをいただいた瞬間、本当に日本代表なんだと。ずっしりと責任と、そして皆さんの大きな愛がのしかかってきました」と心境を語った。そして、2ヶ月という期間を共にしてきたファイナリストの仲間への言葉もつむいでいた。
1951年にイギリス・ロンドンで第1回大会が行われた同コンテストは「目的ある美」がスローガン。多数の応募の中から選ばれた34人のファイナリストが、グランドファイナルを経て世界の頂点を目指した。
東京都出身の西田采央さん（22）、千葉県出身の田中香穂さん（28）、東京都出身のLaraさん（20）が準ミス・ワールド日本代表となった。
