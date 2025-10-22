King Gnu、「SO BAD」ライブ映像を公開 USJの超狂暴ゾンビたちと一夜限りの共演
ロックバンド・King Gnuが、17日に大阪・ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで実施したライブの模様を収めた映像を期間限定で公開した。
【動画】King Gnu、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで実施した「SO BAD」ライブ映像
パフォーマンスされた楽曲『SO BAD』は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中のハロウィーンイベント「ゾンビ・デ・ダンス」の新テーマソングとして書き下ろされたもの。今回のライブでは、同イベントに登場する“超狂暴ゾンビ”たちとコラボレートし、園内で一夜限りの特別パフォーマンスが展開された。
同曲は9月5日に配信リリースされ、10月9日にはミュージックビデオが解禁。ミュージックビデオはPERIMETRONのOSRINが監督・原案を手がけ、A-1 Picturesが制作。メンバー4人がキャラクター化された、King Gnu初のフルアニメーション作品として話題を呼んだ。
また、17日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』に約3年ぶりの出演を果たし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンからの中継で「SO BAD」を披露。こちらも話題を集めた。
【動画】King Gnu、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで実施した「SO BAD」ライブ映像
パフォーマンスされた楽曲『SO BAD』は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中のハロウィーンイベント「ゾンビ・デ・ダンス」の新テーマソングとして書き下ろされたもの。今回のライブでは、同イベントに登場する“超狂暴ゾンビ”たちとコラボレートし、園内で一夜限りの特別パフォーマンスが展開された。
また、17日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』に約3年ぶりの出演を果たし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンからの中継で「SO BAD」を披露。こちらも話題を集めた。