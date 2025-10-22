ロッテのサブロー新監督（49）が22日、ZOZOマリンスタジアムでの秋季練習後に取材に応じ、翌日に迫ったドラフト会議の方向性を語った。

報道陣の前に姿を見せた指揮官は質問される前に「決まってないよ」と先制パンチ。20日に候補選手の映像をチェックした際には「1番最初（1位指名）は7人ぐらいに絞れた」と明かしたが、そこから「変わらずっすね」と強調した。

8年ぶり最下位に終わり、投手、野手ともに戦力補強は急務。その優先順位について指揮官は「僕は現時点の戦力と将来的な戦力と、いろいろ加味しながら考えたいタイプなんで。どっちが優先的なのかっていうのもありますけど、そんな感じですかね」と明言を避けた。

すでに西武が明治・小島、広島は創価大の立石を1位指名を公言。サブロー監督は「僕も映像見ましたけど、立石君はくんはね、間違いなく1番のバッターやと思いますけど、小島くんもすごいバッティングしてるんで、欲しいなと思いますけどね」と称賛。意中の選手を訪ねると、「それが7人やったと思ういます。この間言った。それは変わってないんで、もう最終的に、ほんま直前かなと思いますけど、僕一人で決めれるわけでもないんで、そんな感じですかね」と言葉を濁した。

1位指名で競合した場合のくじ引きについては「いきます」と明言。験担ぎについて尋ねると、「いっぱいありますよ。神社に行ったりもするし」と笑い、ドラフト会議に向けては「（指名選手を）AIに聞いてみようと思って。今の時代（笑）」と報道陣を笑わせた。