6人組女性アイドルグループ「Toi Toi Toi」が、22日に待望のデビューシングル「Toi Toi Toi」をリリースする。総合格闘家・朝倉未来がプロデュースを手がける異色の存在として注目を集める中、“ギャップ”を自身の武器に掲げる前垣さらが、スポニチ東京本社でのソロインタビューに応じた。（「推し面」取材班）

「今から何かを始めるのに遅いことはない」。グループのテーマとして掲げるこのメッセージは、どこか飾りのない強さを感じさせる。アイドルとしては平均年齢が高め。それぞれがキャリアや人生経験を重ねてきたメンバーたち。見た目も性格も、そして生きてきた道もバラバラな6人が、「第二の人生を応援する」というコンセプトのもとに集まった。

身長差25センチ、キャラクターの振れ幅も大きい。でもだからこそ、「誰かの“推し”になれる」。そう信じて疑わない。

自身もまた、大きな“ギャップ”を抱えている。普段はふんわりとした話し方に、やさしい笑顔。ところが、ひとたびステージに立てば雰囲気が一変する。ヒップホップダンスで培ったキレのある動きと、鋭く光るまなざし。そこには、表には出さない闘志がにじんでいる。その「ギャップ」こそ、前垣が自負する最大の武器だ。

オーディション当初は、「近寄りがたい雰囲気があって、ちょっと怖かった」と振り返る橋本萌花や星野ティナも、今では一緒に鍋を囲むほどの仲。冷静に見えて甘えん坊、しっかり者に見えて寂しがり屋…。そんな仲間たちの素顔に触れるたび、グループの絆は深まっていった。

目指しているのは、日本武道館。その目標は、夢ではなく、リアルな目標として語られるようになった。令和のアイドルシーンで一大勢力を築くアソビシステム所属。TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）のメインステージで輝く先輩グループの姿を、ただ憧れるのではなく、「来年、自分たちがそこに立つ」ことを当たり前のように描いている。

そのために今、何が必要か。答えは明確だ。

「もっとたくさんの人に私たちを知ってもらうこと」

ライブパフォーマンスだけではなくメンバーの人間性を伝えるため、TikTokやYouTubeでの発信に力を入れる日々が続く。

プロデューサーの朝倉から掛けられた「俺がコラボをお願いするくらいになってね」という言葉が、重圧と共に背中を押す。格闘家として頂点を極めた男の言葉には、鋭い分析力と、見えない期待が宿っている。

「日本武道館に立つ」。 6人で交わした誓いが、前垣さらを強くする。