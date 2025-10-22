大人は“シャツ”で垢抜け！【グローバルワーク】40代おしゃれ店員さんの「レイヤードコーデ」

カジュアルでも大人らしい上品さが欲しい40代のコーデ。クリーンな印象を与えつつパッとあか抜けたいなら、シャツをレイヤードした着こなしがおすすめです。そこで今回は【グローバルワーク】のおしゃれスタッフによる「レイヤードコーデ」をご紹介。きちんと感とこなれ感を両立できそうだから、ぜひ真似してみて。

ゆるっと感が今っぽいシャツコーデ

ストライプシャツにふわっとしたシャギーベストを重ねたコーデ。秋冬らしい素材を取り入れつつ、ベースはシャツ × パンツでクリーンな雰囲気に。シャツは大きめサイズをチョイスすることで、上品ながらも抜け感をプラスします。袖まくりなどでより軽やかに着こなすのもおすすめ。

秋色レイヤードに爽やかなこなれ感をプラス

シャツにこっくりとしたブラウンのVネックニットを重ね、プリーツスカートを合わせた秋らしい着こなし。シャツをホワイトにすることで、レイヤードしても軽やかな雰囲気をプラスできそう。スニーカーを合わせても上品にまとまる、大人のシャツコーデです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

Writer：licca.M