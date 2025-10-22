ATEEZ、ライブ映像の見逃し配信決定 “春の大運動会”などバラエティも【Leminoラインナップ】
【モデルプレス＝2025/10/22】グローバルボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）のライブ映像が、11月1日よりドコモが運営する映像配信サービス・Leminoにて見逃し配信されることがわかった。
【写真】ATEEZ、来日ショーケースでファンに急接近
本配信は、9月15日にさいたまスーパーアリーナで開催された「ATEEZ 2025 WORLD TOUR［IN YOUR FANTASY］IN JAPAN」公演の模様を収録したもの。迫力のパフォーマンスと熱気をそのまま届ける。
10月22日時点で、Leminoでは、ATEEZの魅力を多面的に楽しめる計8作品を配信。さらに、11月1日にはライブ映像の見逃し配信に加え、新たに2作品の配信も開始。音楽・ドキュメンタリー・バラエティなど、メンバーの個性が光る魅力的な映像を通して、ATEEZの世界観を余すことなく堪能することができる。（modelpress編集部）
・「ATEEZ スペシャル！春の大運動会」配信
ATEEZのメンバーが2チームに分かれて対決。歌とダンスだけにとどまらない彼らの魅力を愛嬌たっぷりの大運動会で届ける。
・「ATEEZ 2022 WORLD TOUR in JAPAN WOWOW BEHIND THE SCENE」配信
日本での単独公演を開催したATEEZ。この公演を控えた彼らへのインタビューやバックステージなど、さまざまなメンバーの姿が詰まった見ごたえたっぷりな特別映像を届ける。
◆Lemino、ATEEZのライブ映像を見逃し配信
◆11月1日（土）12時配信開始（予定）ラインナップ
