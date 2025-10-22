草なぎ剛＆香取慎吾、フジバラエティ8年ぶり共演でダブルMCに「大相撲フードバトル」放送決定
【モデルプレス＝2025/10/22】フジテレビでは、草なぎ剛と香取慎吾がMCを務める特番『大相撲フードバトル 〜2025冬の陣〜』を11月28日20時より放送決定。2人が同局のバラエティ番組で共演するのは8年ぶりとなる。
【写真】稲垣・香取・草なぎ、元SMAPメンバーと4ショット実現
2024年夏、草なぎがチェアマン（MC）を務め好評を博した特番『大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル』が、“大食い”に特化して大幅パワーアップ。新たに香取を迎え、草なぎ＆香取の豪華ダブルMCのもと、相撲界最強の大食い力士を決めるべく、一大フードバトルが幕を開ける。
今回の戦いの舞台は、人気の外食チェーン店。1回戦は、Aブロックを回転すしチェーンの「スシロー」、Bブロックを中華料理チェーンの「餃子の王将」で行い、各ブロックの勝者が、焼肉チェーンの「牛角」で決勝戦に挑む。出場力士6人（Aブロック3人、Bブロック3人）の顔ぶれは近日公開予定だが、いずれも大食いのポテンシャルだけでなく、力士としての実力も兼ね備えた、個性あふれる6人の精鋭が集結。すし、餃子、焼肉と、どれもおなじみの定番メニューばかりだが、それらを誰も見たことがないほどのスピードで、誰も見たことがないほど大量に平らげていく力士たちの圧巻の食べっぷりも見どころだ。
また、それぞれの出場力士の“応援隊長”として、AMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花）、JOY、中西茂樹（なすなかにし）、森泉、山崎弘也（アンタッチャブル）、そして香取の6組がバトルに参戦。各会場に駆けつけ、大食い力士たちの戦いをサポートする。さらに、応援隊長たちは、自身が応援する力士の所属している相撲部屋を訪れ、潜入レポートにも挑戦。力士たちの知られざる生活や彼らの意外な素顔に迫る。
そして当番組の最大の見どころはMCを務める草なぎ＆香取の豪華タッグ。2人がフジテレビのバラエティ番組で共演するのは、2017年11月1日放送の『おじゃMAP！！』以来、なんと約8年ぶり。今回2人はスタジオに並んで座り、ゲストの王林、進行役の伊藤利尋アナウンサーとともに、力士たちによるフードバトルを熱く見守る。
かつてドラマ『フードファイト』（2000年、日本テレビ系）で“伝説の大食いファイター”を演じた草なぎ。これまで『おじゃMAP！！』（2012〜2018年）の食べ歩き企画「おジャーMAP！！」での爆食ぶりをはじめ、数々の“大食い伝説”を残してきた香取。相撲にはあまり詳しくないと言いながら、大食いには縁のある2人が、力士たちの大食いバトルをどんな風に観戦するのか。そして一体どんなコメントが飛び出すのか。フジテレビで久々に繰り広げる“しんつよトーク”を観ることができる。
またスタジオでは、草なぎ、香取、王林の3人が、相撲にまつわるクイズに挑戦するコーナーも実施。正解数が最も多かった人は、できたてのちゃんこ鍋を食べられるとあって、3人とも意気込み十分で臨むのだが…？同番組のチーフプロデューサー・浅野翔太郎氏は「草なぎ剛さんがまさかのミラクルを起こしてくれました。香取慎吾さんがとにかく汗をかいてくれました」とコメントし、「金曜日の夜、ご飯のお供にぜひお楽しみください！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
「草なぎ剛さんがまさかのミラクルを起こしてくれました。香取慎吾さんがとにかく汗をかいてくれました。出場力士の皆さんが想像をはるかに超えるフードバトルを見せてくれました。そして、応援隊長の皆さんが本気で頑張ってくれました（ザキヤマ［山崎弘也］さんは垣根を超えた［！？］大活躍！）。そんな出演者・関係者の皆様のパワーが思いっきり詰まった番組になっています。スシロー＆餃子の王将＆牛角！“おいしい”のオンパレード。金曜日の夜、ご飯のお供にぜひお楽しみください！」
【MC】
草なぎ剛
香取慎吾
【スタジオゲスト】
王林
【応援隊長（VTRゲスト）】
AMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花）
JOY
中西茂樹（なすなかにし）
森泉
山崎弘也（アンタッチャブル）
※五十音順
【進行】
伊藤利尋（フジテレビアナウンサー）
【Not Sponsored 記事】
【写真】稲垣・香取・草なぎ、元SMAPメンバーと4ショット実現
◆「大相撲フードバトル」放送決定
2024年夏、草なぎがチェアマン（MC）を務め好評を博した特番『大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル』が、“大食い”に特化して大幅パワーアップ。新たに香取を迎え、草なぎ＆香取の豪華ダブルMCのもと、相撲界最強の大食い力士を決めるべく、一大フードバトルが幕を開ける。
また、それぞれの出場力士の“応援隊長”として、AMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花）、JOY、中西茂樹（なすなかにし）、森泉、山崎弘也（アンタッチャブル）、そして香取の6組がバトルに参戦。各会場に駆けつけ、大食い力士たちの戦いをサポートする。さらに、応援隊長たちは、自身が応援する力士の所属している相撲部屋を訪れ、潜入レポートにも挑戦。力士たちの知られざる生活や彼らの意外な素顔に迫る。
◆草なぎ剛＆香取慎吾、フジバラエティで8年ぶり共演
そして当番組の最大の見どころはMCを務める草なぎ＆香取の豪華タッグ。2人がフジテレビのバラエティ番組で共演するのは、2017年11月1日放送の『おじゃMAP！！』以来、なんと約8年ぶり。今回2人はスタジオに並んで座り、ゲストの王林、進行役の伊藤利尋アナウンサーとともに、力士たちによるフードバトルを熱く見守る。
かつてドラマ『フードファイト』（2000年、日本テレビ系）で“伝説の大食いファイター”を演じた草なぎ。これまで『おじゃMAP！！』（2012〜2018年）の食べ歩き企画「おジャーMAP！！」での爆食ぶりをはじめ、数々の“大食い伝説”を残してきた香取。相撲にはあまり詳しくないと言いながら、大食いには縁のある2人が、力士たちの大食いバトルをどんな風に観戦するのか。そして一体どんなコメントが飛び出すのか。フジテレビで久々に繰り広げる“しんつよトーク”を観ることができる。
またスタジオでは、草なぎ、香取、王林の3人が、相撲にまつわるクイズに挑戦するコーナーも実施。正解数が最も多かった人は、できたてのちゃんこ鍋を食べられるとあって、3人とも意気込み十分で臨むのだが…？同番組のチーフプロデューサー・浅野翔太郎氏は「草なぎ剛さんがまさかのミラクルを起こしてくれました。香取慎吾さんがとにかく汗をかいてくれました」とコメントし、「金曜日の夜、ご飯のお供にぜひお楽しみください！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
◆チーフプロデューサー：浅野翔太郎氏（フジテレビ）コメント
「草なぎ剛さんがまさかのミラクルを起こしてくれました。香取慎吾さんがとにかく汗をかいてくれました。出場力士の皆さんが想像をはるかに超えるフードバトルを見せてくれました。そして、応援隊長の皆さんが本気で頑張ってくれました（ザキヤマ［山崎弘也］さんは垣根を超えた［！？］大活躍！）。そんな出演者・関係者の皆様のパワーが思いっきり詰まった番組になっています。スシロー＆餃子の王将＆牛角！“おいしい”のオンパレード。金曜日の夜、ご飯のお供にぜひお楽しみください！」
◆出演者
【MC】
草なぎ剛
香取慎吾
【スタジオゲスト】
王林
【応援隊長（VTRゲスト）】
AMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花）
JOY
中西茂樹（なすなかにし）
森泉
山崎弘也（アンタッチャブル）
※五十音順
【進行】
伊藤利尋（フジテレビアナウンサー）
【Not Sponsored 記事】