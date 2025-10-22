飲料メーカー大手の伊藤園が展開する和カフェ「茶寮 伊藤園」が、10月29日（水）、神戸・三宮の神戸阪急本館地階にオープンします。同カフェの神戸への出店は今回が初めてです。

イメージ図（画像提供：伊藤園）

木の温もりと和の趣を感じられる落ち着いた空間に仕上げられた店内では、抹茶やほうじ茶を使ったラテ、鹿児島県産一番茶の緑茶「ほれぼれ」、濃厚な抹茶ソフトクリームなど、和の味わいを楽しめるメニューがそろいます。また、紅茶文化が根付く神戸らしく、「ダージリン」や「アールグレイ」など本格紅茶も提供されます。

抹茶・ほうじ茶ラテ（HOT・COLD）/ 各 600円（税抜）（画像提供：伊藤園）

ほれぼれ（HOT・COLD） / 400円（税抜）（画像提供：伊藤園）

抹茶ソフト / 500円（税抜）（画像提供：伊藤園）

ダージリン・アールグレイ（HOT・COLD）/ 各 500 円（税抜） （画像提供：伊藤園）

オープンを記念して、同フロアの老舗和菓子店「とらや」との限定メニューも。11月30日（日）まで、とらや人気の「あんやき」と、福岡県産八女玉露や佐賀県産嬉野玉緑茶を組み合わせた「とらやあんやき お茶セット」が登場します。

とらやあんやき お茶セット（八女玉露HOT/嬉野玉緑茶HOT・COLD）/ 1000円（税抜）（画像提供：伊藤園）

「茶寮 伊藤園」神戸阪急店の営業時間は午前10時から午後8時まで（ラストオーダー午後7時30分）、定休日は神戸阪急に準じます。



伊藤園は、「今後も『茶寮 伊藤園』を通じて、神戸の街に息づく紅茶文化とともに、“お茶がもたらすくつろぎの時間”を提案してまいります」と述べています。