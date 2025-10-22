寒空に映える【ROPÉ（ロペ）】のパリジェンヌ・スタイルとは？

ダークトーンになりがちな「秋冬スタイル」に映える差し色の取り入れ方とは？ 肌の血色もアップしそうな「レッド」や「ピンク」使いに注目です。上質なフレンチルックを提供する【ROPÉ（ロペ）】には、見習いたいテクニックが満載。クラシカルで今っぽい、ハッピーカラーの取り入れ方に注目！

クラシカルな「ブラックタイトスカート」に鮮やかなピンクスカーフを効かせて

ウールレーヨンポケット付きタイトスカート\25,300

「ロペ」で人気NO.1のスカートは、お仕事にもお出かけにも活躍する万能な【タイトスカート】です。定番カラーで引き締め効果も期待できる「ブラックタイトスカート」には、ボクシーシルエットのブラックミディ丈カーディガンを合わせてシックで大人な印象に。

カーディガンは、メタルボタンを閉めてすっきりと着こなしているのもポイントです。キレイめなロートレックの名作リトグラフをアレンジしたピンクシルクスカーフをさらりと肩掛けして、リラックス感と上品さを両立したフレンチシックスタイルに仕上げています。

好感度抜群な「ネイビージャケット」にレッドを効かせたチアフルコーデ

ニットフリンジジャケット\41,800

フォーマルスタイルにも、カジュアルアップアイテムにも活躍するネイビーのツイードニットジャケットが、冬の寒暖調節に最適です。さらっと軽やかに羽織れるニット素材でコンパクトなシルエットなので、レイヤードスタイルに便利。

寒色のネイビーのニットジャケットにカジュアルなデニムを合わせ、インに暖色のレッドニットプルオーバーを効かせた、フレンチシックなメリハリコーデがおすすめです。足元もレザービットローファーでハンサムさと女性らしさを合わせた着こなしに仕上げました。

愛らしい「ピンクニットカーディガン」に軽やかなネイビースカートを合わせて

ウールカシミヤ ブレンドカーディガン\27,500・ウールカシミヤブレンド 5分袖ニットプルオーバー\19,800

ふっくらと膨らみのあるウールカシミヤ素材を使った肌馴染みの良い上質なカーディガンは、肌の血色感もアップしてくれそうな鮮やかなピンクをセレクト。頼りになるネイビーカラーの軽やかなシフォンスカートを合わせて、大人フレンチな着こなしへと導きます。

カーディガンは、同素材の5分袖ニットプルオーバーに合わせてアンサンブル仕様に。セットで着ることで、カーディガンを首に巻いたり、肩にかけたりして気温調節にも最適です。

「ブラックカシミヤコート」にピンクとレッドを効かせたモードなスタイリングに

プレミアムカシミヤロングコート\59,400

「ロペ」で定番人気のプレミアムカシミヤロングコートをさらりとまとって。首から両肩のシルエットが立体的で身体に沿うようなくびれが美しいスタイルアップ効果のあるコートです。

シックなミモレ丈のブラックコートスタイルには、鮮度抜群な「赤」のセンタープレスパンツを合わせたモードなスタイリングに。馴染ませカラーのピンクを首元に効かせ、意思ある佇まいを完成させて。

今回は、ブラックやネイビーをベースに「レッド」や「ピンク」の差し色を上手に取り入れた「ロペ」のエレガントなスタイリングをご紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。