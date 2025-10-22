M5搭載iPad Pro開封の儀＆外観フォトレビュー、中身は進化するも見た目は前世代と変わらない
2025年10月16日(木)に発表されたiPad Proは、記事作成時点で最新世代のAppleシリコンであるM5チップを搭載しています。このM5搭載iPad Proが2025年10月22日(金)に発売されたのでさっそく購入し、まずは外観をチェックしてみました。
iPad Pro - Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/ipad-pro/
発売日当時にM5搭載iPad ProをApple Storeで購入。
化粧箱はこんな感じ。
今回購入したのは13インチ・ストレージ1TBのWi-Fiモデル。
化粧箱裏の封をぺりぺりと剥がします。
フタを開けると、包装紙にくるまれたiPad Proがお目見え。
iPad Pro本体。カラーはスペースブラックです。
重量は実測で575g。
サイズは縦249.7mm×横177.5mm×厚さ5.3mm。縦297mm×横210mmのA4サイズと並べて大きさを比較するとこんな感じ。
背面右上にはカメラモジュールがあります。カメラは12MP・ƒ/1.8絞り値の広角カメラ1つのみ。右下の穴はマイクです。
カメラモジュールは背面から突出しています。その高さは実測で約1.5mmで、レンズ部分を加えると約2mmでした。
背面の下部にはアクセサリーと接続する金属端子があります。
天面にはスピーカーグリルがあり、中央にマイク。
天面右側、カメラモジュールの横にトップボタンがありました。
底面にはスピーカーグリル、その間にUSB-Cポートがあります。
左側面の中央には磁気コネクタがあります。
左側面上部、カメラモジュールの横に音量調節ボタン。
右側面には特に何もありませんでした。
電源を入れてディスプレイを表示したところ。13インチのUltra Retina XDRディスプレイで、解像度は2752×2064ピクセル。ProMotionテクノロジー対応で、10Hz〜120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持ちます。色域はDisplay P3で、コントラスト比は200万：1、最小輝度は1ニト、最大輝度は1000ニト、ピーク輝度は1600ニトとなっています。
ベゼル幅は上下左右ともに、実測で約8mmでした。
同梱物はiPad Proのクイックスタートガイドと、20W USB-C電源アダプタ、USB-C充電ケーブル。本体カラーがスペースブラックだったため、USB-C充電ケーブルは黒色でした。
20W USB-C電源アダプタの出力は5V・3A、9V・2.22A。
M5搭載iPad Proの見た目やサイズは、2024年にリリースされたM4搭載iPad Proと同じ。しかし、Appleは「M5搭載iPad ProのAIパフォーマンスはM4搭載モデルと比較して最大3.5倍、3Dレンダリングなどのグラフィックス処理も高速化」とうたっており、中身は大きく進化している模様。そこで、次の記事では、M5のパワーを知るべく、ベンチマークを行う予定です。
M5搭載iPad Proはスペースブラックとシルバーの2色が用意されており、ディスプレイサイズは11インチと13インチの2種類、Wi-FiモデルとWi-Fi+Cellularモデルの2種類があります。ストレージはそれぞれ256GB・512GB・1TB・2TBで、1TBと2TBはNano-textureガラスコーティングを別途注文可能。なお、M5の構成もストレージによって微妙に変わり、256GBモデル・512GBモデルは高性能コア3基＋高効率コア6基の9コアCPUですが、1TBモデル・2TBモデルは高性能コア4基＋高効率コア6基の10コアCPUとなっています。
価格は以下の通り。
M5搭載iPad ProWi-FiモデルWi-Fi+Cellularモデルストレージ価格(税込)ストレージ価格(税込)11インチモデル256GB16万8800円256GB20万4800円512GB20万4800円512GB24万800円1TB27万2800円1TB30万8800円2TB34万800円2TB37万6800円13インチモデル256GB21万8800円256GB25万4800円512GB25万4800円512GB29万800円1TB32万2800円1TB35万8800円2TB39万800円2TB42万6800円
また、Amazon.co.jpでも注文が可能です。
Amazon.co.jp: Apple 11インチiPad Pro(M5):Ultra Retina XDR ディスプレイ、256GB、横向きの12MP フロント/バックカメラ、LiDAR スキャナ、Apple N1によるWi-Fi 7、Face ID、一日中使えるバッテリー - シルバー : パソコン・周辺機器
Amazon.co.jp: Apple 13インチiPad Pro（M5）：Ultra Retina XDR ディスプレイ、256GB、横向きの12MP フロント/バックカメラ、LiDAR スキャナ、Apple N1によるWi-Fi 7、Face ID、一日中使えるバッテリー - スペースブラック : パソコン・周辺機器
＜つづく＞