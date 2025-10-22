¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Î12ºÐ¤ÎÌ¼¥Î¡¼¥¹¡¢´é¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¾×·â¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª
¡¡¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤È¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç12ºÐ¤Î¥Î¡¼¥¹¤¬¡¢TikTok¤Ë¤Æ´é¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¾×·â¤Î¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥Î¡¼¥¹¤Î¥³¥ë¥»¥Ã¥È»Ñ¡¡¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÄ¤¤º¢¤Î»Ñ¤â
¡¡¤³¤Î¿ôÆü¡¢¥Î¡¼¥¹¤ÏÊì¥¥à¤È¶¦Æ±¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëTikTok¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ï¡¼¥È¤äÀ±¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ÈÆ±¤¸¿§¤Î¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¥Í¥¤¥ë¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Î¡¼¥¹¤ÏÉ¡¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¡¢»õ¤Ë¹õ¤¤¥°¥ê¥ë¤òÉÕ¤±¡¢¼ê¤Ë¥Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤â»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ô¥¢¥¹¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¥¿¥È¥¥¡¼¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤âÉ¡¥Ô¥¢¥¹¤â¥Õ¥§¥¤¥¯¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢8·î¤ËÊì¥¥à¤È¥í¡¼¥Þ¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖPierluig¡×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥³¥ë¥»¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¤±¤É¥¥à¡¢Èà½÷¤Ï12¤À¤è¡Ä¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ÏÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢12ºÐ¤¬¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤òÃå¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥ê¡£¤·¤«¤â¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¸þ¤±¤Î°áÁõ¤òºî¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤è¡×¡Ö12ºÐ¤Ë¶»¤ÎÃ«´Ö¤ÏÉ¬Í×¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¿Æ¤ä¿Æ¤»¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤è¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¤ä·òÁ´¤Ê¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀè·î¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤ÇµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹¥Î¡¼¥¹¤ÎÃæ»Ø¤Ë¡¢¥À¡¼¥Þ¥ë¥Ô¥¢¥¹¡ÊËä¤á¹þ¤ß¥¿¥¤¥×¤Î¥Ô¥¢¥¹¡Ë¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¤ÏÀè½µ½Ð±é¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØCall Me Daddy¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»î¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ØOK¤â¤¦Ãå¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌ¼¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÀÄ¤¤È±¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤½¤ì¤ÇÌ¼¤¬¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÏÂ¤À¤òÌ¼¤«¤éÃ¥¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥¹¤Î¸ÄÀ¤äÉ½¸½¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ökimandnorth¡×Tik Tok¡Ê¡÷kimandnorth¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥Î¡¼¥¹¤Î¥³¥ë¥»¥Ã¥È»Ñ¡¡¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÄ¤¤º¢¤Î»Ñ¤â
¡¡¤³¤Î¿ôÆü¡¢¥Î¡¼¥¹¤ÏÊì¥¥à¤È¶¦Æ±¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëTikTok¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ï¡¼¥È¤äÀ±¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ÈÆ±¤¸¿§¤Î¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¥Í¥¤¥ë¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Î¡¼¥¹¤ÏÉ¡¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¡¢»õ¤Ë¹õ¤¤¥°¥ê¥ë¤òÉÕ¤±¡¢¼ê¤Ë¥Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤â»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢8·î¤ËÊì¥¥à¤È¥í¡¼¥Þ¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖPierluig¡×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥³¥ë¥»¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¤±¤É¥¥à¡¢Èà½÷¤Ï12¤À¤è¡Ä¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ÏÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢12ºÐ¤¬¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤òÃå¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥ê¡£¤·¤«¤â¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¸þ¤±¤Î°áÁõ¤òºî¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤è¡×¡Ö12ºÐ¤Ë¶»¤ÎÃ«´Ö¤ÏÉ¬Í×¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¿Æ¤ä¿Æ¤»¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤è¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¤ä·òÁ´¤Ê¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀè·î¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤ÇµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹¥Î¡¼¥¹¤ÎÃæ»Ø¤Ë¡¢¥À¡¼¥Þ¥ë¥Ô¥¢¥¹¡ÊËä¤á¹þ¤ß¥¿¥¤¥×¤Î¥Ô¥¢¥¹¡Ë¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¤ÏÀè½µ½Ð±é¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØCall Me Daddy¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»î¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ØOK¤â¤¦Ãå¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌ¼¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÀÄ¤¤È±¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤½¤ì¤ÇÌ¼¤¬¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÏÂ¤À¤òÌ¼¤«¤éÃ¥¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥¹¤Î¸ÄÀ¤äÉ½¸½¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ökimandnorth¡×Tik Tok¡Ê¡÷kimandnorth¡Ë