マツコ・デラックス、村上信五の結婚の保証人になっていた 「大変おめでたい」と祝福も
マツコ・デラックスが22日、自身がCMのイメージキャラクターを務める北海道米の「令和7年度 新米発表会」に出席。村上信五（SUPER EIGHT）の婚姻届の保証人になったことを明かす場面があった。
【写真】マツコ・デラックスら、イベントでの様子（7枚）
今月14日、一般女性との結婚を発表した村上。マツコは村上と『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）にて長年にわたって共にMCを務めており、この発表会の質疑応答の時間に「村上さんの結婚について一言お願いします！」とコメントを求められると、「保証人になっております」と告白。続けて「大変おめでたい」と笑顔を見せた。
「50過ぎたおっさんと40過ぎたおっさんが、あんな番組をやってるなんて」と、長い付き合いになったことについて“信じられない”とも語ったマツコ。「そろそろ世代交代を感じます。50過ぎたおっさんがVTR見て、けたたましく笑ってるっていうのは」と言いつつも、「頑張ります！」とこれからの番組継続への意気込みも述べた。
この日は北海道米の新米発表会ということで、マツコが北海道や北海道米の魅力を語る場面も。美味しいものを食べるためだけに、年2回も北海道に行っていたというマツコ。しかし、カニ・牡蠣・貝類などを食べ過ぎてあたってしまい、それから食べられなくなってしまったのだとか。
それでも食べたい欲は収まっておらず「死んでもいいから食べよっかな」とポツリ。北海道に移住する構想もあるようで「もし北海道に住んだら食べます。私が北海道に移住したと聞いたら、“こいつは覚悟して行ったんだな”と思ってください。“好きなものを食べて死のう”っていうね（笑）」と冗談めかし、集まった報道陣を笑わせた。
なお、同会見にはTEAM NACSの森崎博之も出席。今年8月に開催されたホクレン主催のイベントに出席するための移動中に腰付近の関節を亜脱臼したマツコに代わり、ピンチヒッターとして出演していた森崎。その時を振り返り、マツコは「助けていただいて、ありがとうございます！」と感謝を伝えつつ、TEAM NACSについて「北海道メディアを牛耳っている」とマツコ節を炸裂させていた。
