山中柔太朗＆高松アロハ、ほっこり食事カット 『純愛上等！』場面写真＆追加キャスト公開
俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が主演を務める映画『純愛上等！』（2026年公開）の場面写真と追加キャストが22日、公開された。
【場面写真】一触即発!?胸ぐらを捕まれ顔をしかめる山中柔太朗
原作は、2024年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。監督を務めるのは、映画『別に、友達とかじゃない』をはじめ、テレビ東京『ひだまりが聴こえる』『カプカプ』など多数の作品を手掛けてきた八重樫風雅氏。脚本は、テレビ東京系ドラマ『みなと商事コインランドリー2』の監督を務めた川崎僚氏が担当する。
白岩高校のアタマを張る佐藤美鶴（さとう・みつる／山中）と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるアタマ・亀井円（かめい・まどか／高松）との、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリーを描く。
今回は、7点の場面写真が新たに公開された。円の祖母が営む駄菓子屋「かめいや」の2階に入居した美鶴と、いっしょに食卓を囲み楽しむ円の仲むつまじいカットは、心がほっこりするような穏やかな日常が切り取られている。一方、家で寝ている円の口元に美鶴がそっと触れる、ドキッとする近距離シーンのカットも公開された。さらに、円の幼なじみであり、そばで円を見守り続けてきた露木（嵐翔真）との関係性が見えるカットも。そして、ボーイとして働く円のウェイトレス姿や、美鶴が紅校生に絡まれる上等カットも解禁された。また、2年前に足を怪我した円の弟・樹（白鳥晴都）のリハビリを隣で見守る円の姿は、兄弟愛を感じさせるカットとなっている。
今回、追加キャスト3人も発表された。那須ほほみが、円のアルバイト先のキャバ嬢・リリカを演じる。そして、円の幼なじみであるヤマこと山本敬太の父を演じるのは、山中聡。同じく、円の幼なじみであるネギシこと根岸光雄の父は、お笑い芸人で俳優のオラキオが演じる。インパクトのある3人の登場シーンも見どころとなる。
