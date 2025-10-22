草なぎ剛＆香取慎吾、フジ特番でダブルMCに フジバラエティーでの共演は8年ぶり
俳優・歌手の草なぎ剛と香取慎吾が28日放送のフジテレビ『大相撲フードバトル 〜2025冬の陣〜』（後8：00）でダブルMCを務めることが分かった。
【写真】ニッコリ！笑顔でインタビューに応じた香取慎吾
草なぎがチェアマン（MC）を務めて好評を博した特番『大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル』2024年８月15日放送）が、“大食い”に特化して大幅パワーアップ。新たに香取慎吾を迎えて、草なぎ＆香取の豪華ダブルMCのもと、相撲界最強の大食い力士を決めるべく、一大フードバトルが幕を開ける。
本番組の最大の見どころは、MCを務める草なぎ＆香取の豪華タッグ。２人がフジテレビのバラエティー番組で共演するのは、2017年11月1日放送の『おじゃMAP!!』以来、約8年ぶり。今回２人はスタジオに並んで座り、ゲストの王林、進行役の伊藤利尋アナウンサーとともに、力士たちによるフードバトルを熱く見守る。
かつてドラマ『フードファイト』（2000年、日本テレビ系）で“伝説の大食いファイター”を演じた草なぎ。これまで『おじゃMAP!!』（2012〜2018年）の食べ歩き企画「おジャーMAP!!」での爆食ぶりをはじめ、数々の“大食い伝説”を残してきた香取。相撲にはあまり詳しくないと言いながら、大食いには縁のある2人が、力士たちの大食いバトルをどんな風に観戦するのか。そして一体どんなコメントが飛び出すのか。
