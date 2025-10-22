俳優の草ナギ剛と俳優で歌手の香取慎吾がフジテレビのバラエティー番組で８年ぶりに共演する。２人は同局で１１月２８日放送する「大相撲フードバトル 〜２０２５冬の陣〜」（午後８時）でダブルＭＣを務めることが２２日、発表された。

昨年８月に草ナギがチェアマン（ＭＣ）を務めて好評を博した特番「大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル」を“大食い”に特化して大幅パワーアップ。新たに香取を迎えて、相撲界最強の大食い力士を決める番組を盛り上げる。

２人がフジテレビでのバラエティー番組で共演するのは、１７年１１月放送の「おじゃＭＡＰ！！」以来、約８年ぶり。今回２人はスタジオでタレントの王林、進行役の伊藤利尋アナウンサーとともに、力士たちによるフードバトルを熱く見守る。

２０００年に日本テレビ系で放送されたドラマ「フードファイト」で“伝説の大食いファイター”を演じた草ナギ。香取は「おじゃＭＡＰ！！」の食べ歩き企画での爆食ぶりをはじめ、数々の“大食い伝説”を残してきた。相撲にはあまり詳しくないとしながら、大食いには縁のある２人が、力士たちの大食いバトルをどんなふうに観戦するのか。そして一体どんなコメントが飛び出すのか――。

またスタジオでは、草ナギ、香取、王林の３人が、相撲にまつわるクイズに挑戦するコーナーも実施。正解数が最も多かった人は、できたてのちゃんこ鍋を食べられるとあって、３人とも意気込み十分で臨むという。