25日から行われるMLBのワールドシリーズ(WS)。ナ・リーグ王者ドジャースの対戦相手は、21日にマリナーズに勝利しア・リーグ王者となったブルージェイズに決定しました。

ドジャースには大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属し、WS連覇に向けこの3人の活躍が期待されます。

そこでドジャースの前に立ちはだかるブルージェイズの注目選手を紹介。これまで2度にわたって4人の選手を紹介しましたが、今回はチームトップの11勝を挙げたクリス・バジット投手とMLB通算221勝のレジェンド、マックス・シャーザー投手を取り上げます。

バジット投手は2023年に16勝を挙げア・リーグで最多勝を獲得。今季はケビン・ガウスマン投手と共にローテーションを守り、31試合に先発しました。クオリティスタートを11度記録し、防御率3.96を記録しました。ポストシーズンでは、マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦と第7戦でリリーフ登板。どちらも短いイニングながら無安打無失点と安定した投球を披露し、チームのWS進出に貢献しました。

一方、シャーザー投手は、過去18シーズンにわたりMLBの第一線で活躍。221勝のみならず、3489奪三振を記録するなどMLB史に名を残す成績を収めています。41歳になった今も闘志あふれる投球を披露。今季レギュラーシーズンでは17試合に先発し5勝5敗でしたが、マリナーズとの優勝決定シリーズ第4戦では5回2/3を2失点と力投。ピンチの場面では気迫の形相を見せて切り抜けると、勝利投手となりました。