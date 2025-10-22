高市政権の発足は、自民党と日本維新の会による連立政権樹立での合意によるもので、歴史的な政局となった。

静岡県内の各党幹部からは期待や注文の声が相次いだ。

自民の井林辰憲・県連会長は２１日、都内で報道陣に対し、「（首相には）特色ある政策を期待したい。県連としても一枚岩で支えていくことが大事だ」と語った。維新との連立については、「少数与党の時から連立を組む動きがあり、その延長線上ということ」と評価した。

維新の浦野靖人・県総支部代表は読売新聞の取材に、「憲政史上初の女性首相。今までにない未来を見据えた首相になる期待感は大きい」と述べた。自民との連立政権樹立は「企業・団体献金の禁止と消費税以外は１００点満点の回答だった。政策を実現させるための現実的な選択肢だ」と意義を強調。一方、焦点となる選挙協力については「しない」と明言し、従来の政権枠組みとは異なる形であるとの認識を示した。

立憲民主党の源馬謙太郎・県連代表は、企業・団体献金の禁止などを念頭に「高いボールを投げたようなポーズを取りながら、『検討する』との表現で、いつもの先送りの合意だ」と述べ、実現に疑問を呈した。

国民民主党の榛葉賀津也・党幹事長は高市首相について「我が党と極めて近い。是々非々で協力できるものは協力していきたい」とした上で、「国会審議を停滞させないことが重要だ」とも注文を付けた。

公明党の上田勇・県本部代表は「是々非々で協力すべき点は協力し、党の意見はしっかり述べ、公明党らしい政策を実現することを基本に臨んでいきたい」と語った。また、政治とカネの問題については「自民に何度も改革すべきだと申し上げてきたが、できなかったことは非常に残念。速やかな対応を望みたい」と強調した。