草剛（51）と香取慎吾（48）が、フジテレビ系で11月28日に放送される「大相撲フードバトル〜2025冬の陣〜」のMCを務めることが22日、発表された。

2024年夏に放送され、草がMCをつとめた「大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル」が大食いに特化して大幅パワーアップ。草＆香取の豪華ダブルMCのもと、相撲界最強の大食い力士を決めるべく、一大フードバトルを行う。

草と香取がフジテレビのバラエティー番組で共演するのは、2017年11月1日放送の「おじゃMAP!!」以来、約8年ぶりだという。今回はスタジオに並んで座り、ゲストの王林、進行役の伊藤利尋アナウンサーとともに、力士たちによるフードバトルを熱く見守る。

2000年に日本テレビ系で放送されたドラマ「フードファイト」で“伝説の大食いファイター”を演じた草と、これまで「おじゃMAP!!」の食べ歩き企画「おジャーMAP!!」での爆食ぶりをはじめ、数々の“大食い伝説”を残してきた香取。相撲にはあまり詳しくないと言いながら、大食いには縁のある2人が、力士たちの大食いバトルをどんな風に観戦するのか。そして一体どんなコメントが飛び出すのか。フジテレビで久々に繰り広げる“しんつよトーク“に注目が集まる。

大食いの戦いの舞台は、大人気の外食チェーン店。1回戦は、Aブロックを回転すしチェーンの「スシロー」、Bブロックを中華料理チェーンの「餃子の王将」で行い、各ブロックの勝者が、焼き肉チェーンの「牛角」で決勝戦に挑む方式だ。出場力士6人（Aブロック3人、Bブロック3人）の顔ぶれは近日公開予定となっている。