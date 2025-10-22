歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。熊本でのコンサート後、熊本の街や空港でのオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 氷川きよし 】 「熊本！また帰ってくるけんねー」 街や空港でのオフショットを公開





投稿によれば、氷川さんは「熊本！また帰ってくるけんねー」とのメッセージとともに、熊本での様子を複数枚の写真で紹介しています。







写真には楽屋口での様子や、熊本の街を歩く氷川さんの姿、熊本のマスコットキャラクター「くまモン」、そして空港での機体の様子などが収められています。







氷川さんは投稿の中で、スタッフに対して「大分から静岡 静岡から熊本まで来てくれてハードスケジュールの中、パワー溢れる演奏をありがとう！」と感謝の言葉を述べています。







また、別のスタッフに対しても「長距離の運転本当にありがとうございました 次は12月福岡でのディナーショー よろしくお願いします。」と感謝の意を表しています。







氷川さんは今後の予定として「次は相模女子大学グリーンホール（神奈川）10月23日(木)、10月24日(金)でのコンサート」があることを伝えています。



