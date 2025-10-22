「瀬戸内海産 蒸し牡蠣」「みなみ鮪中とろ」を一貫税込110円で提供する『かっぱのとろ貝110円祭り』

かっぱ寿司は、2025年10月23日から11月5日までの間、『かっぱのとろ貝110円祭り』を全店で開催する。脂がのった濃厚な旨みの「みなみ鮪中とろ」と、特許技術で旨みと鮮度を閉じ込めた「瀬戸内海産 蒸し牡蠣」を、各一貫税込110円で提供するというもの。

合わせて、「特盛みなみ鮪中とろぶつ&ねぎとろ軍艦」や「瀬戸内海産 蒸し牡蠣といくら あおさ餡茶碗蒸し」など、秋の味覚を満喫できる限定商品もラインアップしている。

かっぱ寿司『かっぱのとろ貝110円祭り』

※石川県･福井県･富山県の店舗では、10月30日までの販売となる。

〈『かっぱのとろ貝110円祭り』ラインアップ(各税込)〉

◆「みなみ鮪中とろ」一貫110円

きめ細かな身質と滑らかな食感、脂がのった濃厚な旨みが味わえる。

※店内飲食限定

かっぱ寿司「みなみ鮪中とろ」

◆「瀬戸内海産 蒸し牡蠣」一貫110円

特許技術で旨みと鮮度を閉じ込めた、ふっくらジューシーな蒸し牡蠣。

かっぱ寿司「瀬戸内海産 蒸し牡蠣」

◆「秋の月見三昧」三貫290円

卵黄ねぎとろ軍艦･卵黄みなみ鮪とろぶつ軍艦･卵黄とろろ軍艦の3貫をセットにした。卵黄ソースの黄色で「お月見」を表現し、秋の風情を感じられる。

かっぱ寿司「秋の月見三昧」

◆「特盛みなみ鮪中とろぶつ&ねぎとろ軍艦」二貫260円〜

とろける食感の中とろぶつとねぎとろを、大葉やねぎでさっぱりと仕上げた。

かっぱ寿司「特盛みなみ鮪中とろぶつ&ねぎとろ軍艦」

◆「瀬戸内海産 蒸し牡蠣といくら あおさ餡茶碗蒸し」410円〜

茶碗蒸しに、炙った蒸し牡蠣と鱒いくらをトッピングした。

かっぱ寿司「瀬戸内海産 蒸し牡蠣といくら あおさ餡茶碗蒸し」

◆「広島県産牡蠣フライ盛り」460円〜

サクッと香ばしい衣と、ジューシーな牡蠣の旨みが楽しめる。

かっぱ寿司「広島県産牡蠣フライ盛り」